[날씨] 아침저녁 선선해진 날씨…큰 일교차 주의

오늘(7일)은 본격적인 가을의 시작을 알리는 절기 백로입니다.



점차 가을로 접어들면서 일교차가 크게 벌어지겠습니다.



이제는 아침, 저녁으로는 선선한데요.



한낮에는 30도를 밑돌며 다소 덥게 느껴질 수 있겠습니다.



주 중후반으로 갈수록 날은 더 선선해지겠고요.



환절기인 만큼 건강 관리 잘해 주셔야겠습니다.



오전까지 동해안과 제주지역은 5mm 안팎의 비가 조금 더 내리겠습니다.



오늘 그 밖의 전국 하늘 맑게 드러나면서 자외선 차단 신경 써주셔야겠습니다.



현재는 경상권 해안과 제주 동부를 중심으로 강풍주의보가 발효 중인 가운데 오늘도 이들 지역을 비롯해 전국에 바람이 강하게 불겠습니다.



현재 기온 서울은 18.6도, 춘천은 13.7도 가리키고 있고요.



오늘 한낮에 서울·대구 29도, 부산·광주 30도까지 오르겠습니다.



내일 오후에서 모레 사이 동해안 지역에 또 비 예보가 나와 있습니다.



(박세림 기상캐스터)