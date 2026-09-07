뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[단독] "음주운전 자료, 총선 공천 검증위에 안 냈다"

신용일 기자
작성 2026.09.07 06:38 수정 2026.09.07 06:40 조회수
PIP 닫기
<앵커>

식약처 청탁 의혹에 휩싸인 김승원 법무장관 후보자가 음주운전으로 벌금형을 선고받았던 사실도 비판을 받고 있죠. 그런데 지난 2024년 총선 당시 이 음주 전과 자료가 민주당 공천 심사 과정에 제출되지 않았던 것으로 확인됐습니다.

신용일 기자가 취재했습니다.

<기자>

지난 22대 총선을 앞두고 민주당 공직선거후보자 검증위원회는 그 어느 때보다 철저한 심사를 예고했습니다.

[김병기/민주당 후보자 검증위원장 (2023년 11월 16일) : 공정하고 단호한 검증을 통해서. 그 어떤 선거보다 더 엄격하고 철저하게 검증하도록 하겠습니다.]

예비 후보자 신청자들에게 신청 서류를 제출할 때 '모든 범죄 및 수사 경력에 대한 사항을 첨부'하라면서 '벌금 100만 원 이하 범죄는 물론 불기소 처분 등 모든 내용을 포함해 작성하라'고 못 박았습니다.

이후에는 체크 리스트까지 제시하며 '시간이 오래 지났더라도 모두 판결문 혹은 약식명령문 등을 첨부해야 한다'고 고지했습니다.

당시 한 예비 후보자는 "당에서 반드시 제출하라고 해서 법원에 직접 가 1990년대의 음주운전 벌금형 판결문도 발급 받아 제출했다"고 설명했습니다.

그런데 당시 초선 의원이었던 김 후보자는 지난 2008년 음주운전으로 벌금 70만 원을 선고받은 판결문 등 관련 자료를 민주당 검증위에 제출하지 않았던 것으로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.

김 후보자는 한차례 음주 운전이 적발돼 당시 음주 운전에 대한 민주당 공천 부적격 기준에 해당하지는 않았지만 음주 운전 관련 서류 자체를 내지 않아 해당 검증위 심사는 이뤄지지 못했습니다.

김 후보자 측은 관련 자료가 제출되지 않았다는 의혹에 대해 "선거 운동을 준비하느라 공천 관련 서류 준비는 실무진이 진행해 정확한 내용은 알 수 없다"며 "법령에 저촉되지 않는 방법으로 당이 요구하는 모든 서류를 제출한 것으로 안다"고 밝혔습니다.

(영상취재 : 양현철, 영상편집 : 이승진, 디자인 : 한흥수)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
신용일 기자 사진
신용일 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지