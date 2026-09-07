1. "동맹국들 참여해야" 압박…이란 "통제구역 넓힐 것"



우리 정부가 호르무즈 파병을 고심하는 가운데, 미국이 동맹국들의 군사 지원을 거듭 촉구했습니다. 이란은 호르무즈 해협 외곽까지 통제 구역을 넓히겠다고 맞대응했습니다.



2. 내일 한-프 정상회담…"'호르무즈 논의' 이뤄질 것"



프랑스를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 내일(8일) 마크롱 프랑스 대통령과 정상회담을 할 예정입니다. 청와대 관계자는 양국 정상 간에 호르무즈 해협 관련 논의가 이뤄질 것이라고 전망했습니다.



3. 터널 추가 수색 착수…사상자 7천 명 육박



네팔 수력발전소 터널에서 중국인 생존자를 구출했던 우리 구조대가 터널 추가 수색을 벌이고 있습니다. 네팔 대홍수 사망자는 지금까지 1,384명, 실종자는 5,515명입니다.



4. "성공한 로비" 주장에 "앞뒤 잘라 정치공세"



한동훈 의원이 김승원 법무장관 후보자의 '식약처 청탁 의혹'과 관련해 추가로 통화 녹취록을 공개하며 성공한 로비라고 주장했습니다. 김 후보자 측은 한 의원이 녹취 앞뒤를 잘라 정치공세를 하고 있다고 반박했고 민주당은 입수 경위부터 밝히라며 역공에 나섰습니다.