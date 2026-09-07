뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

크리스토퍼 놀런, '인터스텔라' 이어 '오디세이'로 두 번째 '천만'

고희경 기자
작성 2026.09.07 08:26 조회수
PIP 닫기
크리스토퍼 놀런 감독의 영화 '오디세이'가 어제(6일) 오후 1천만 관객을 돌파했습니다.

놀런 감독의 작품으로는 2014년 개봉한 '인터스텔라'에 이어 두 번째 1천만 달성입니다.

[그가 돌아온다 해도 모두를 죽여야 될 테니까. 너도 그래야겠지.]

오디세이는 개봉 33일 만인 어제 관객 수 1천만 명을 넘어섰습니다.

올해 개봉작 가운데 '왕과 사는 남자'에 이어 두 번째인데요.

2014년 '인터스텔라'에 이어 '오디세이'까지, 시리즈가 아닌 두 편의 영화로 1천만 관객을 모은 외화 감독은 놀런 감독이 처음입니다.

'오디세이'는 개봉 이후 줄곧 박스오피스 1위를 지키며 흥행을 이어왔습니다.

아이맥스관과 4DX관 등 특별관 관람 열풍이 흥행 요인 중 하나로 꼽히고 있는데요.

어릴 적 책과 만화로 고대 그리스 신화를 접한 적 있는 20~30대 관객들에게 큰 사랑을 받았고, 신화를 알지 못하더라도 무리 없이 영화를 즐길 수 있다는 점도 다양한 관객층을 모으는데 한몫했습니다.

(화면출처 : 유니버설 픽쳐스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
고희경 기자 사진
고희경 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지