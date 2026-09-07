성인 남성도 '낑낑'…'거대 물고기' 잇따라 등장 이유는

평소 보기 힘든 거대 물고기가 인도의 한 지역에서 잇따라 발견되고 있습니다.



최근 발생한 네팔 대홍수가 영향을 미친 것으로 보입니다.



인도의 어부들이 강에서 건져 올린 물고기입니다.



크기도 엄청난 데다 생김새까지 평소 보던 물고기와는 사뭇 다르다는데요.



네팔에서 대홍수가 발생한 뒤 하류 지역인 인도 비하르주에서 이런 물고기가 잇따라 잡히고 있습니다.



무게가 무려 40~45킬로그램에 달하는 대형 물고기도 잡힌 것으로 전해졌는데요.



전문가들은 대형 민물 메기 종류일 가능성을 제기했지만 정확한 어종은 아직 확인되지 않았습니다.



당국은 홍수를 타고 떠밀려온 물고기가 하수나 각종 오염물질과 접촉했을 가능성이 있다며 정체불명의 물고기는 먹거나 판매하지 말라고 당부했습니다.



(화면출처 : X @Bihar_se_hai, @prabhatkhabar, @Mukesh_Journo, @SameeraJain6, @utkarshs88)