일주일 만에 2배로…선선해지자 모기 기승

오늘의 마지막 알찬뉴스 살펴보겠습니다.



한 주 만에 모기가 2배 많아졌대요.



요즘 아침, 저녁으로 선선해졌잖아요.



어쩐지 모기가 더 많아진 것 같다고 느끼시는 분들, 느낌이 아니라 실제로 그렇답니다.



질병관리청에 따르면 지난달 24일부터 29일까지 모기 지수가 100.9개체였습니다.



한 주 전에 53개체였던 것에 비해 2배 가까이 증가했습니다.



올해 도입된 인공지능 기반 실시간감시에서 100개체를 넘어선 건 이번이 처음입니다.



왜인지는 기온 때문으로 보인다는 분석이 가장 많습니다.



모기는 25도에서 30도 사이에 활발하게 움직이는데요.



폭염 때 주춤했던 모기가 기온이 좀 내려가면서 다시 활발해진 것으로 보입니다.



질병관리청에서는 10월까지는 모기 매개 감염병에 주의해야 한다고 말하고 있습니다.



야외 활동할 때 모기기피제 있다면 꼭 사용하시고요.



집 주변의 고인물도 없애야 한다고 당부하고 있습니다.