"의대 그만둘게요" 자퇴하더니…다시 향하는 곳

모닝 핫토픽 첫 번째 소식입니다.



의대 그만 둘게요.



지난해 의대를 그만둔 학생 다수의 특징이 있었습니다.



10명 중 8명이 의대 중에 지방의대 출신이라는 조사 결과가 나왔습니다.



한 입시 학원이 대학 알리미 공시자료를 분석해 봤더니 지난해 전국 39개 의대 중도 탈락자가 383명으로 집계됐습니다.



중도 탈락이란 자퇴, 미등록, 미복학 등으로 학교를 도중에 그만둔 경우를 말합니다.



이 중 301명은 비수도권 의대 재학생이었고요.



서울의 중도 탈락자는 48명, 경기와 인천은 34명에 그쳤습니다.



비수도권 의대 중도 탈락 학생은 해마다 증가 추세를 보이고 있습니다.



그 이유는 무엇일까요?



비수도권 의대생들이 수도권 의대에 다시 간다는 분석이 많습니다.



입시 업계는 지역 인재 전형이 확대되며 지방의 상위권 학생들이 우선 지방의대에 진학을 하고 이후에 수도권 의대로 재진입하는 경우도 많아졌다고 판단했습니다.