'최연소 40홈런'은 불발됐지만…4안타로 펄펄 난 김도영

<앵커>



프로야구 KIA의 김도영 선수가 시즌 두 번째 4안타 경기를 기록하며 팀 승리를 이끌었습니다. 기대를 모았던 최연소 시즌 40홈런 달성에는 아쉽게 실패했습니다.



배정훈 기자입니다.



<기자>



지난달 26일 39호포를 때려낸 김도영은 이후 5경기에서 14타수 2안타의 부진을 겪었습니다.



하지만 최연소 시즌 40홈런에 도전할 수 있었던 마지막 날인 어제(6일)는 펄펄 날았습니다.



첫 세 타석에서 모두 안타를 때려낸 뒤 한 차례 고의사구도 얻어냈고, 8회 마지막 타석에서는 투수 강습 안타로 출루하며 시즌 두 번째 4안타 경기를 만들었습니다.



기록 달성에는 끝내 실패했지만 4안타 3득점으로 펄펄 난 김도영의 활약 속에 4위 KIA는 KT를 8대 3으로 꺾고 3연승을 달렸고, 3위 LG와 승차를 반 경기로 좁혔습니다.



선두 삼성은 LG에 이틀 연속 역전승을 거뒀습니다.



4대 2로 뒤진 5회 김지찬이 기습 번트로 상대 실책을 유발하며 노아웃 2, 3루 기회를 만들었고 구자욱과 디아즈가 적시타를 터뜨리며 역전에 성공했습니다.



김영웅의 쐐기포 등을 더해 10대 4 승리를 거둔 삼성은 한 경기 반 차 선두를 질주했습니다.



양석환과 강승호의 홈런포 등을 앞세워 SSG 마운드를 맹폭한 두산은 16대 9 승리로 5연패의 늪에서 벗어났고, 노시환의 선제 솔로포와 문현빈, 강백호의 백투백 홈런 등을 앞세운 한화는 롯데를 8대 2로 누르고 3연승을 달렸습니다.



알칸타라의 7이닝 2실점 호투를 앞세운 키움은 4대 2 승리를 거두고 NC의 8연승 도전을 저지했습니다.



(영상편집 : 황지영)