이 대통령, 프랑스 도착…내일 영화·영상 정상회의 참석

▲ 이재명 대통령 부부, 프랑스 도착

이재명 대통령이 현지시간 6일 국제 영화·영상 정상회의인 '뤼미에르 서밋'이 열리는 프랑스에 도착했습니다.뤼미에르 서밋은 이튿날인 7일 프랑스 남부 니스 근방 소도시인 생폴드방스에서 열리며 이 대통령은 마크롱 대통령과 공동 의장 자격으로 참석할 예정입니다.이번 행사에는 전 세계 30여개국에서 영화, 방송·영상, 게임 산업의 주요 경영진과 정책 결정자, 정치 지도자, 문화예술계 인사 등 약 150명이 참석합니다.참석자들은 영화와 영상 콘텐츠 산업의 미래를 둘러싼 도전 과제와 기회를 논의하고, 특히 인공지능(AI)의 영향, 미디어 조기 교육, 그리고 산업의 경제 모델 등과 관련해 구체적인 실천 방안에 뜻을 모을 예정입니다.이 대통령이 이번 행사의 공동의장을 맡으면서 프랑스는 물론 유럽 국가들과의 문화 교류를 활성화하고 K 콘텐츠의 해외 진출에도 힘을 싣는 계기가 될 것이라고 청와대는 설명했습니다.이 대통령은 이후 8일부터는 파리에서 이틀간의 국빈 양자 방문 일정을 소화합니다.마크롱 대통령과의 단독 오찬과 정상회담, 양국 기업이 참여하는 비즈니스라운드테이블 등의 일정이 예정돼 있습니다.(사진=연합뉴스)