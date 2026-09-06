중국서 태풍 '사우델' 영향 산사태 잇따라…5명 사망·9명 실종

▲ 중국 태풍 피해

중국 남부 지역에 제18호 태풍 '사우델'이 몰고 온 폭우로 산사태 등 피해가 잇따르면서 최소 5명이 숨지고 9명이 실종됐습니다.6일 중국 관영 신화통신·중국 중앙TV(CCTV) 등에 따르면 전날 오전 4시께 장시성 쑤이촨현의 한 마을에서 산사태가 발생해 주택 12채가 파손됐습니다.산사태로 3명이 숨지고 9명이 실종돼 구조 당국이 수색 작업을 벌이고 있습니다.산사태 직후 마을 일대에서는 한때 도로가 끊기고 수도·전기·통신이 두절됐으나 현재는 진입도로가 대부분 복구되고 긴급 통신망도 구축됐다고 신화통신은 전했습니다.당국은 추가 피해에 대비해 현지 주민 5천300여 명을 안전한 지역으로 대피시켰다고 밝혔습니다.인접 지역에서도 인명 피해가 발생했습니다.CCTV는 중국 중남부 후난성에서 태풍이 몰고 온 집중호우로 2명이 숨졌다고 보도했습니다.구체적인 사망 원인은 공개되지 않았지만, 현지에서는 폭우로 산사태를 비롯한 각종 재해가 발생했다고 CCTV는 설명했습니다.사우델은 지난주부터 이례적인 경로를 따라 중국에 세 차례 상륙한 뒤 장시성에 7일가량 비를 뿌렸습니다.중국 매체들은 사우델이 올해 들어 장시성에 가장 강한 비바람을 몰고 온 태풍으로, 현재까지 장시성에서만 약 16만 1천500명의 이재민이 발생했다고 전했습니다.(사진=연합뉴스)