삼성 후라도, 61일 만에 복귀해 시즌 6승…5⅔이닝 4실점

▲ 오른쪽 어깨 염증 털어내고 61일 만에 등판한 후라도

프로야구 삼성 라이온즈의 외국인 우완 투수 아리엘 후라도가 61일 만에 마운드에 복귀해 시즌 6승(1패)째를 수확했습니다.후라도는 오늘(6일) 서울 잠실구장에서 LG 트윈스와 치른 2026 신한 SOL KBO리그 방문 경기에 선발 등판해 5⅔이닝 동안 공 102개를 던져 안타 6개와 볼넷 1개를 주고 4실점 했습니다.7-4로 앞선 6회 2사 1루에서 교체된 후라도는 구원 투수 미야모리 사토시가 추가 실점 없이 이닝을 마쳐 4실점으로 복귀전을 마무리했습니다.삼성은 10-4로 LG를 눌러 선두를 지켰습니다.지난 7월 7일 LG와의 경기에서 시즌 5승째를 수확한 뒤 오른쪽 어깨 염증으로 부상자 명단에 올라 치료와 재활을 병행한 후라도는 복귀전에서 등판하자마자 1회 연속 4안타를 맞는 등 안타 5개와 희생플라이를 묶어 4점을 순식간에 줬습니다.그러나 2회부터 강판 순간까지 안타와 볼넷을 1개씩만 허용했을 뿐 더는 점수를 주지 않았습니다.그 사이 삼성 타선은 4회 르윈 디아즈의 중전 안타로 2점을 따라붙고 5회에는 구자욱의 우전 안타로 4-4 균형을 맞춘 뒤 디아즈의 좌중간을 가르는 2루타에 힘입어 5-4로 전세를 뒤집었습니다.6회에는 박승규가 7-4로 달아나는 우전 안타를 쳤고, 7회 1사 2, 3루에서 LG 구원 우강훈이 볼넷 2개와 몸 맞는 공으로 밀어내기로만 2점을 헌납하면서 승패 추는 삼성 쪽으로 완전히 기울었습니다.구자욱이 4타수 3안타 2타점, 디아즈가 2안타 3타점으로 공격을 이끌었습니다.(사진=삼성 라이온즈 제공, 연합뉴스)