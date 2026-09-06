[날씨/XR] 아침 저녁 선선…기압 차로 인한 강풍에 유의

아침 저녁으로 선선한 가을 바람이 불어듭니다.



그 이유는 우리나라 북쪽에서 차고 건조한 공기가 확장해 왔기 때문입니다.



다만 북쪽에 위치한 고기압과 남쪽에 위치한 태풍 '크로반' 사이의 기압 차로 인해 전국 곳곳에서 바람이 강하게 불어들겠습니다.



태풍은 우리나라에 직접적인 영향을 끼치지는 않겠지만 해상을 중심으로는 물결이 높게 일겠습니다.



안전사고 유의해 주셔야겠습니다.



내일(7일)은 본격적인 가을로 들어선다는 절기 '백로'입니다.



초가을로 접어들면서 일교차가 크게 벌어집니다.



환절기 건강 관리 잘해주셔야겠습니다.



동풍의 영향을 받는 동해안과 제주 지역은 내일까지 비가 내릴 텐데요.



양은 적게는 5에서 많게는 20mm가 예상됩니다.



내일 아침 기온도 한번 살펴보겠습니다.



내일 아침 서울의 기온 19도, 대구는 18도에서 출발하겠고요, 낮 기온은 서울 29도, 부산은 30도까지 오르겠습니다.



화요일 밤에는 다시 동해안 지역에 비가 시작돼 수요일까지 이어지겠고요, 날은 점점 더 선선해지겠습니다.



(안수진 기상캐스터)