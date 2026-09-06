뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

연이틀 극적 구조 소식…네팔 직접 "한국에 감사합니다"

권민규 기자
작성 2026.09.06 20:28 조회수
PIP 닫기
<앵커>

그럼 네팔 현지 연결해서 구조 상황 좀 더 자세히 알아보겠습니다.

권민규 기자, 이틀 연속으로 생존자 구조 소식이 전해졌는데, 지금 현지 상황 좀 어떻습니까?

<기자>

네, 이곳 바타르 군 부대도 어제(5일)와 그제 연이틀 생존자 구조가 이어지면서 크게 고무된 모습입니다.

그제 네팔인 2명이 살아돌아온 데 이어 어제 한국 긴급구호대가 중국인 생존자를 극적으로 발견해 구조에 성공하면서 추가 구조 가능성에 대한 기대가 높습니다.

네팔군 대변인은 SBS와의 통화에서 한국 구호대에 감사의 뜻을 전했습니다.

[라자람 바스넷/네팔군 대변인 : 터널 안은 산소 농도가 엄청나게 낮아서 수색에 어려움이 많습니다. 하지만 이런 상황에서도 한국 구호대와의 협업 덕분에 작전을 잘 해내고 있습니다.]

조현 외교부 장관은 오늘 오전 네팔 외교장관을 만나 연락이 끊긴 우리 국민 9명에 대한 수색 지원을 요청하기도 했습니다.

<앵커>

현장에 비도 굉장히 많이 내려서 수색 작업이 쉽지 않을 것 같은데, 추가 구조 소식은 아직이죠?

<기자>

네, 어제 중국인 생존자가 구조된 곳은 한국 기업이 건설 중이던 어퍼트리슐리 댐 안쪽의 터널 안입니다.

구조된 중국인은 터널 안에 생존자가 더 있을 수 있다고 증언했는데, 오늘 이곳을 추가로 집중 수색했지만, 생존자는 나오지 않았습니다.

[이규호/한국 긴급구호대장 : 더 있을 생존자를 찾기 위해서 좀 더 안으로 깊숙이 들어갔습니다. 10명이 올라가서 수색을 한 결과, 생존자를 발견하지 못했고, 어제 수습한 시체 1구를 가지고 나왔습니다.]

구호대는 댐의 파워하우스 주변에도 드론수색팀을 투입하는 등 한국인 실종자 수색도 포기하지 않고 계속한다는 방침입니다.

이런 가운데 대홍수 피해 지역에서 서쪽으로 100km 떨어진 카스키 지역의 댐 공사 현장에서도 오늘 산사태와 홍수가 발생해 2명이 숨진 것으로 전해졌습니다.

(영상취재 : 설치환·강시우, 영상편집 : 이승열, 디자인 : 서승현, 화면제공 : 외교부)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
권민규 기자 사진
권민규 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지