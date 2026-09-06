아시안게임 남자 축구 대표팀, 결전지 일본으로 출국

▲ 2026 아이치·나고야 아시안게임에 출전하는 23세 이하(U-23) 남자 축구 대표팀 이민성 감독이 지난 1일 충청남도 천안 코리아풋볼파크에서 열린 소집 훈련 시작 전 선수들에게 지시사항을 전달하고 있다.

아시안게임 4연패에 도전하는 이민성호가 오늘(6일) 일본으로 출국했습니다.이민성 감독이 지휘하는 아시안게임 대표팀은 오늘 오전 인천국제공항을 통해 2026 아이치·나고야 아시안게임에 앞서 사전캠프 훈련을 소화하는 일본 시즈오카로 떠났습니다.이 감독을 비롯한 코치진과 이기혁(강원) 등 K리거 13명, 유럽파지만 지난 2일 일찍 합류한 이현주(아로카) 등 14명의 태극전사가 항공기에 몸을 실었습니다.이민성호는 지난 1일 소집돼 충남 천안 코리아풋볼센터에서 훈련해 왔습니다.소속팀 울산 HD에서 지난 5일 제주 원정을 소화한 수비수 최석현은 이동 문제로 이날 별도 이동합니다.해외파들은 일본에서 이민성호에 합류합니다.박승수(뉴캐슬)는 오늘, 김지수(브렌트퍼드)는 내일, 양현준(셀틱)과 김명준(헹크), 양민혁(베스테를로)은 모레, 배준호(스토크시티)와 엄지성(스완지시티)은 오는 10일에 합류할 예정입니다.당초 오는 14일 합류할 것으로 보였던 이영준(그라스호퍼)은 일정을 소속팀과 최종 조율하고 있습니다.이민성호는 오는 11일까지 시즈오카에서 훈련합니다.마지막 날 현지팀과 비공개 연습경기를 치르고 오는 12일 나고야로 이동합니다.아시아의 맹주를 자처하는 한국 축구는 2014년 인천 아시안게임부터 이 대회 남자 축구에서 한 번도 우승을 놓치지 않고 2023년 항저우 대회까지 3연패를 이뤄냈습니다.이번 대회 남자축구에서는 15개국이 4개 조로 나뉘어 조별리그를 먼저 치릅니다.A, B, C조에는 4개국이, 한국이 속한 D조에는 3개국이 편성됐습니다.각 조에서 성적이 좋은 2개국이 8강 토너먼트에 올라 우승팀을 가립니다.한국은 15일 카타르와 조별리그 1차전을 치릅니다.이어 22일 사우디아라비아를 상대로 2차전을 갖습니다.'아시아 최강' 일본을 비롯해 이 연령대 육성에 많은 투자를 해온 우즈베키스탄 등이 이민성호가 경계해야 할 상대로 꼽힙니다.(사진=연합뉴스)