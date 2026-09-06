바둑 목진석, 이창호와 접전 끝에 울산시장배 2연패

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목진석 9단이 2026 울산광역시장배 전국바둑대회 프로시니어 최강전에서 2년 연속 정상에 올랐습니다.목진석은 오늘(6일) 울산과학기술원(UNIST)에서 열린 대회 결승에서 이창호 9단과 치열한 접전을 벌이다 180수 만에 백 불계승을 거뒀습니다.지난해 결승에서도 이창호를 꺾고 우승했던 목진석은 2023년 시작된 울산광역시장배에서 최초로 2연패를 달성한 선수가 됐습니다.이창호는 4년 연속 결승에 진출했지만 1회 대회에서만 우승을 차지하고 3년 연속 준우승에 머물렀습니다.대국 후 목진석은 "스스로 믿기 어려울 정도의 역전승이었다"며 "울산은 올 때마다 승부를 떠나서 좋은 시간을 보내고 가는 것 같은데 성적으로 이어져 기쁘게 생각한다"고 소감을 전했습니다.이번 대회를 3승 1패로 마친 이창호는 프로 통산 1천990승 828패 1무, 승률 0.706을 기록해 전인미답의 2천 승 고지에 10승 앞으로 다가섰습니다.오는 21일 개막하는 2026 쏘팔코사놀 레전드리그에 수소도시 완주 소속 선수로 출전하는 이창호가 올 시즌 대망의 2천승을 달성할지 관심이 쏠립니다.울산광역시장배 프로시니어 최강전 우승 상금은 2천500만 원, 준우승 상금은 1천만 원입니다.(사진=한국기원 제공, 연합뉴스)