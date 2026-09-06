'오디세이' 천만 관객 돌파…'왕사남' 이어 올해 2번째

▲ 6일 서울의 한 영화관에 설치된 오디세이의 홍보물

크리스토퍼 놀런 감독의 신작 '오디세이'가 누적 관객 수 1천만 명을 돌파했습니다.6일 배급사 유니버설 픽쳐스에 따르면 '오디세이'는 이날 오후 4시께 누적 관객 수 1천만 명을 넘어섰습니다.지난달 5일 개봉한 지 33일 차에 달성한 기록입니다.'오디세이'는 올해 개봉작 가운데 장항준 감독의 '왕과 사는 남자'에 이어 2번째로 천만 관객을 동원했습니다.국내에서 개봉한 외화 가운데 4년 만에 나온 역대 10번째 천만 영화이자, 놀런 감독 작품으로는 '인터스텔라'(2014)에 이어 2번째로 천만 관객을 달성했습니다.한국 영화와 외화를 아우르면 35번째입니다.앞서 천만 관객을 넘긴 외화는 '아바타'(2009), '인터스텔라', '어벤져스: 에이지 오브 울트론'(2015), '어벤져스: 인피니티 워'(2018), '보헤미안 랩소디'(2018), '어벤져스: 엔드게임'(2019), '알라딘'(2019), '겨울왕국 2'(2019), '아바타: 물의 길'(2022)이 있습니다.'오디세이'는 개봉 이후 이날까지 하루도 빠지지 않고 박스오피스 1위를 지키며 흥행을 이어왔습니다.개봉 4일째 100만 명, 13일째 500만 명을 넘어선 데 이어 24일째 800만 명을 돌파하며 올해 개봉작 가운데 가장 빠른 흥행 속도를 보였습니다.'오디세이'는 호메로스의 고대 그리스 서사시 '오디세이아'를 영화화한 작품으로, 10년에 걸친 트로이 전쟁을 승리로 이끈 이타카의 왕 오디세우스(맷 데이먼 분)가 고향으로 돌아가기까지 다시 10년간 겪는 여정을 그렸습니다.맷 데이먼을 비롯해 앤 해서웨이, 톰 홀랜드, 샬리즈 세런, 로버트 패틴슨, 젠데이아 등 할리우드 스타들이 대거 출연했습니다.영화 역사상 처음으로 3시간에 달하는 전체 분량(172분)을 아이맥스(IMAX) 필름 카메라로 촬영한 작품으로도 화제를 모았습니다.아이맥스 관을 중심으로 '특별관 관람' 열풍이 분 것도 흥행을 견인한 요인이 됐습니다.전날까지 '오디세이'를 아이맥스 관에서 관람한 관객 수는 170만 4천여 명으로, '아바타: 물의 길'(92만 9천여 명)을 넘어 역대 가장 많은 관객 수를 기록했습니다.(사진=연합뉴스)