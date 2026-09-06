[날씨] 아침저녁 선선한 바람…영남 해안·제주 강풍특보

이제 아침 저녁으로는 선선한 가을 바람이 불어듭니다.



현재 제 옆으로는 서울 하늘 모습 보이고 있는데요.



비 예보 없이 이렇게 하늘에 구름만 가득합니다.



다만 동풍이 강해지면서 일부 동해안과 제주 지역을 중심으로는 비가 내릴 텐데요.



예상되는 강수량은 동해안 지역에 적게는 5에서 많게는 10mm, 제주 산간 지역에는 10에서 최고 40mm의 비가 내리겠습니다.



북쪽에 위치한 고기압과 남쪽에 위치한 태풍 '크로반'의 영향으로 전국에서 바람이 강하게 불어듭니다.



영남 해안가, 또 제주를 중심으로는 강풍특보가 내려져 있고요.



해상에서는 물결이 높게 일겠습니다.



안전사고 유의해 주셔야겠습니다.



내일 아침 기온 한번 살펴보겠습니다.



서울의 아침 최저 기온 19도, 울산은 22도 예상되고요.



낮 기온은 서울 29도, 대구 28도로 아침과의 일교차 크게 벌어지겠습니다.



동해안 지역의 비는 수요일까지 길게 이어지겠고요.



날은 점점 더 선선해지겠습니다.



(안수진 기상캐스터)