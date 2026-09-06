"근처에 1명 더 있다" 생존자 증언…터널 수색 재개한다

<앵커>



네팔에서 어제(5일) 우리 구조대에 의해 10일 만에 구조된 중국인 생존자가 수력발전소 터널 내부, 자신이 있던 곳 근처에 1명이 더 있었다고 진술했습니다. 현지에서 활동 중인 우리 해외긴급구호대는 터널에 들어가 수색과 구조를 재개했습니다.



보도에 김민표 기자입니다.



<기자>



한국의 해외긴급구호대원들이 뻘밭이 된 수력발전소 터널에서 생존자를 발견합니다.



[해외긴급구호대원 : 괜찮아요? 괜찮아요? 생존자!]



생존자가 발견된 곳은 우리 기업이 건설 중이던 어퍼트리슐리-1 수력발전소의 터널 안 225m 지점.



컴컴한 터널 안 거대한 구조물의 철근 뒤에서 열흘을 버틴 중국인 남성이 구조되는 순간입니다.



중국인 루하이타오 씨는 군 헬기로 병원에 이송돼 건강을 회복하고 있습니다.



[루하이타오/중국인 생존자 : 조금 나아졌지만, 가끔 어지럽고 머리가 무거워요.]



[임팔순/중앙119구조본부 소방경 : 터널이 굉장히 깊었고 한 250에서 한 300m의 그런 깊이가 그 뚫려 있는 상황이었고요. 돌이 굉장히 많이 쌓여서 굉장히 협소한 공간을 통과해서 터널 안까지, 끝까지 진입하는 그런 상황이었습니다.]



구조 당시 루 씨는 터널 내부 자신이 갇혀 있던 곳을 손으로 가리키며 생사는 알 수 없지만 1명이 더 있었다고 말했습니다.



[해외긴급구호대원 : 사람이 더 있나요? (네.) 1명이라는 거죠?]



이에 따라 한국 구조대는 네팔군과 함께 터널에 다시 들어가 추가 수색과 구조 작업을 펴고 있습니다.



또, 어제 터널 수색 과정에서 발견한 시신 2구를 수습하는 작업도 진행하고 있습니다.



구조대는 터빈 등 발전 설비들이 있는 파워하우스와 주요 통로인 옐로브릿지 지역도 수색 범위에 포함시켰습니다.



조현 외교부 장관은 네팔 외교부 장관과 회담하고 한국인 실종자 9명을 찾는 수색 작업에 대한 지원을 요청하고, 향후 재건을 포함한 협력 방안도 논의했습니다.



(영상편집 : 박춘배)