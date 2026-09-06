사망 신고 다음날 금융거래 즉시 차단…'신속차단 시스템' 가동

이미지 확대하기

앞으로 사망신고 다음날부터 사망자 명의의 금융거래가 즉시 차단됩니다.금융위원회·행정안전부·금융감독원·한국신용정보원은 오는 11일부터 전 금융권이 참여하는 '사망자 명의 금융거래 신속차단 시스템'을 정식 가동한다고 6일 밝혔습니다.그동안 일부 금융회사는 행안부의 사망자 정보를 월 1회 제공받아 금융거래 차단에 활용해왔는데, 사망신고 기한과 정보공유 주기를 고려하면 사망 사실 확인까지 2개월까지 걸렸습니다.정부와 금융당국은 이러한 사각지대를 해소하기 위해 사망자 정보의 생성·공유부터 금융거래 차단까지 전 과정을 연계한 민관 통합 대응 체계를 구축했습니다.이에 따라 사망자 정보는 전 금융권에 신속히 공유하고, 금융사는 금융거래 실행 전 사망 여부를 실시간으로 확인하게 됩니다.행안부는 사망자 정보를 매일 1회 제공하며, 금융사는 대면·비대면 거래 과정에서 이를 조회해 사망 사실이 확인되면 즉시 거래를 차단합니다.적용 대상도 전 금융권(4,890개사)으로 확대됩니다.사망자로 확인되면 입금과 예외 인출 등을 제외한 모든 금융거래를 즉시 차단합니다.유가족이 신청하지 않아도 사망 신고 정보가 공유돼 금융거래 차단까지 자동으로 처리됩니다.사망자 정보는 내부통제 체계를 통해 안전하게 보호됩니다.금융거래 차단 목적 외 이용이나 제3자 제공은 금지되며, 금융사는 사망자 정보 처리와 금융거래 이력 등을 전자적으로 기록·관리해야 합니다.금감원은 관리 실태를 상시 점검할 방침입니다.유가족은 상속 절차를 거쳐 금융거래를 해야 하며, 사망자의 치료비나 장례비 등 긴급자금이 필요하면 '예외 인출' 제도를 활용할 수 있습니다.또 사망자 명의 계좌 자동이체가 중단될 수 있어 공과금이나 보험료 등은 미리 납부 방법을 변경해야 합니다.상속재산은 금감원 '상속인 금융거래조회 서비스'나 행안부 '안심 상속 원스톱 서비스'를 통해 확인할 수 있습니다.행안부·금융위·금감원은 "이번 개선이 국민 재산 보호와 부정 금융거래 예방에 도움이 될 것"이라며 "유가족 불편 사항 최소화와 제도의 정착을 위해 힘쓰겠다"고 밝혔습니다.(사진=행정안전부·금융위원회·금융감독원·한국신용정보원 제공, 연합뉴스)