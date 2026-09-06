'1골 1도움' 손흥민, 8경기 만에 침묵 깼지만 LAFC는 2-2 무승부

▲ LAFC 손흥민(오른쪽)이 드니 부앙가와 골 세리머니 하는 모습

미국프로축구 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스 FC(LAFC)에서 뛰는 손흥민이 공식전 8경기 만에 골 침묵을 깼으나 팀은 무승 사슬을 끊어내지 못했습니다.손흥민은 6일(한국시간) 미국 유타주 솔트레이크시티의 아메리카 퍼스트 필드에서 열린 레알 솔트레이크와의 2026 MLS 정규리그 24라운드 원정 경기에 선발 출전해 풀타임을 뛰면서 1골 1도움을 기록했습니다.손흥민이 골 맛을 본 것은 MLS 5경기 및 공식전 8경기 만입니다.손흥민은 지난 달 2일 밴쿠버 화이트캡스와의 리그 19라운드(1-1 무승부)에서 리그 4호 골을 터트린 이후 MLS와 리그스컵을 합해 공식전 7경기 연속 득점포를 가동하지 못했습니다.이날 MLS 5호 골을 넣은 손흥민은 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵의 2골을 합해 올 시즌 공식전 득점을 7골(18도움)로 늘렸습니다.아울러 리그 11호 도움을 기록한 손흥민은 리오넬 메시(인터 마이애미, 12도움)에 이어 도움 부문 공동 2위에 올랐습니다.특히 손흥민은 MLS 진출 후 솔트레이크를 상대로 치른 4경기(6골 3도움)에서 모두 골 맛을 보며 천적 관계를 굳혔습니다.지난해 두 번의 대결에서는 해트트릭, 1골 1도움을 기록하며 각각 4-1 완승을 이끌었고, 지난 7월 올 시즌 첫 대결에서도 1골 1도움으로 3-1 승리를 안긴 데 이어 이날 1골 1도움을 추가했습니다.손흥민의 활약에도 LAFC는 이날 솔트레이크와 2-2로 비겼습니다.리그 6경기 무승(4무 2패)에 빠진 LAFC는 승점 37(10승 7무 7패)로 서부 콘퍼런스 3위를 위태롭게 유지했습니다.솔트레이크는 승점 29(8승 5무 9패)를 기록했습니다.이날 손흥민은 최전방에 배치돼 드니 부앙가, 타일러 보이드와 LAFC의 공격을 이끌었습니다.LAFC가 전반 14분 먼저 균형을 깨뜨렸습니다.손흥민이 자기 진영에서 상대 왼쪽 측면으로 내준 공을 부앙가가 페널티지역 왼쪽 안으로 몰고 간 뒤 수비수를 제치고 오른발로 감아 차 골문 오른쪽 상단에 꽂았습니다.LAFC는 전반 18분 밀집수비에도 공을 제대로 걷어내지 못하고 사바 로브자니제에게 동점 골을 허용했습니다.그러나 전반 38분에 터진 손흥민의 득점포로 다시 앞섰습니다.보이드의 패스를 이어받은 부앙가가 상대 수비와 경합하며 골 지역 왼쪽 엔드라인 부근까지 끌고 가서 내준 컷백 패스를 손흥민이 골문 정면에서 왼발 원터치 슛으로 마무리했습니다.손흥민의 발을 떠난 공은 골키퍼 손에 맞고 크로스바에 튕긴 뒤 골라인 안쪽에 떨어졌습니다.전반을 2-1로 리드한 채 마친 LAFC는 후반 들어 솔트레이크의 로브자니제, 노엘 칼리스칸에게 연이어 위협적인 슈팅을 허용했으나 골키퍼 위고 요리스의 선방으로 위기를 넘겼습니다.하지만 후반 30분 다시 동점 골을 얻어맞았습니다.수비가 걷어낸 공이 차단당한 뒤 이어진 솔트레이크의 공격에서 에이든 헤자르카니가 골 지역 오른쪽에서 오른발로 슈팅한 공을 요리스가 몸을 던져 쳐냈습니다.하지만 흘러나온 공을 칼리스칸이 왼발로 밀어 넣어 다시 승부를 원점으로 돌렸습니다.LAFC는 후반 42분 결정적인 득점 기회를 놓쳤습니다.손흥민이 수비 뒤 공간으로 빠져들어 가 골키퍼까지 제치고 골 지역 오른쪽에서 빈 골문을 향해 오른발로 슈팅한 공을 수비수 디안드레 예들린이 달려들어 걷어내는 바람에 LAFC의 추가 득점은 불발됐고, 결국 양 팀은 승점 1씩을 나눠 가졌습니다.(사진=Aaron Baker-Imagn Images, 연합뉴스)