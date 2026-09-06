[날씨] 대체로 맑은 하늘…동해안·제주 중심 비

이제 아침 저녁으로는 선선함이 감돕니다.



현재 제 옆으로는 서울 하늘 모습 보이고 있는데요.



오늘 이렇게 구름만 간간이 지나겠고요.



하늘 대체로 맑게 드러나겠습니다.



다만 동풍이 강해지면서 일부 동해안과 제주를 중심으로 비가 내리겠습니다.



예상되는 강수량 살펴보시면 동해안 지역에 적게는 5에서 많게는 10mm, 제주 산간 지역에는 10에서 최고 40mm의 비가 내리겠습니다.



북쪽에 위치한 고기압과 남쪽의 태풍 크로반의 영향으로 기압차가 생기면서 바람이 강하게 불어듭니다.



일부 영남 해안가와 제주를 중심으로는 강풍 특보 내려졌고요.



해상을 중심으로는 물결이 높게 일겠습니다.



낮 더위는 한풀 꺾였습니다.



서울의 낮 최고기온 29도, 대구는 28도 예상됩니다.



동해안을 중심으로는 수요일까지 비가 길게 이어지겠고요.



날은 점점 더 선선해지겠습니다.



(안수진 기상캐스터)