수도권 의대 가려고?…의대 중도탈락자 80%는 '지방권'

지난해 전국 의과대학에서 중도탈락한 학생의 약 80%는 지방권 의대 출신인 것으로 나타났습니다.



이들 중 대다수는 수도권 의대에 재진학하고자 중도탈락한 것으로 추정됩니다.



6일 종로학원이 대학알리미 공시 자료를 분석한 결과 지난해 전국 39개 의대의 중도탈락자는 총 383명으로 집계됐습니다.



중도탈락이란 자퇴와 미등록, 미복학 등으로 학교를 그만둔 것을 일컫습니다.



의대 중도탈락자는 2022년 178명에서 2023년 201명, 2024년 386명으로 크게 늘었고 지난해에도 383명으로 비슷한 수준이었습니다.



지난해 중도탈락자는 2022년과 비교하면 205명(115.2%) 늘어난 규모입니다.



2024년 중도탈락자가 급증한 데는 2025학년도 의대 모집인원이 기존 3천58명에서 1천500명가량 늘어난 영향이 있었던 것으로 분석됩니다.



2026학년도 모집인원은 다시 3천58명으로 줄었습니다.



중도탈락은 특히 지방권 의대에서 집중됐습니다.



지난해 중도탈락자 383명 가운데 비수도권 의대생은 301명으로 78.6%를 차지했습니다.



서울권은 48명(12.5%), 경인권은 34명(8.9%)이었습니다.



대학별로는 강원대가 22명으로 가장 많았습니다.



이어 원광대 18명, 경상국립대와 단국대 천안캠퍼스 각각 17명, 한양대 16명 순이었습니다.



전국에서 의대 중도탈락자수가 가장 적은 대학은 서울대와 고려대, 이화여대, 건양대로 각각 2명에 그쳤습니다.



종로학원은 지방권 의대 중도탈락자가 많이 늘어난 배경으로 수도권 의대로의 '재진입'을 꼽았습니다.



지역인재전형 확대돼 지방 상위권 학생들의 지방 의대 입학이 늘었지만, 이들 중 일부는 수도권 의대에 다시 진학하려고 학교를 그만뒀을 가능성이 크다는 것입니다.



임성호 종로학원 대표는 "2027학년도에는 지역의사제가 도입돼 지방 학생들의 의대 진학이 더 늘어날 것"이라며 "현재 추세로 볼 때 이들 또한 상위권 의대로의 이동이 증가할 상황이 예상된다"고 말했습니다.