애틀랜타 김하성, 두 경기 연속 무안타…타율 0.113

▲ 김하성의 몸을 날리는 수비

미국프로야구 메이저리그(MLB) 애틀랜타 브레이브스 김하성(30)이 2경기 연속 안타를 때리지 못했습니다.김하성은 6일(한국시간) 미국 펜실베이니아주 필라델피아 시티즌스뱅크 파크에서 열린 2026 MLB 정규시즌 필라델피아 필리스전에 9번 타자 유격수로 선발 출전, 3타수 무안타에 그쳤습니다.시즌 타율은 0.113(97타수 11안타)으로 내려갔습니다.김하성은 2회 내야 땅볼, 5회와 7회 삼진 아웃됐습니다.수비에서는 4회말 2사 1, 3루에서 알렉 봄의 안타성 타구를 몸을 날려 잡아낸 뒤 2루에 송구해 이닝을 끝내 실점을 막아냈습니다.애틀랜타는 필라델피아에 2-4로 패했습니다.최근 타격 슬럼프에 빠진 샌프란시스코 자이언츠 이정후(28)는 뉴욕 메츠와 방문 경기에 결장했습니다.이정후는 최근 5경기에서 타율 0.063(21타수 1안타)으로 주춤했고, 시즌 타율은 0.280(492타수 138안타)입니다.샌프란시스코는 홈런 6개를 몰아친 타선을 앞세워 메츠에 9-5로 승리했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)