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황희찬 명단 제외·김민재 벤치…코리안더비 무산

배정훈 기자
작성 2026.09.06 10:56 조회수
황희찬 명단 제외·김민재 벤치…코리안더비 무산
▲ 득점 없이 끝난 샬케와 뮌헨의 경기

바이에른 뮌헨에서 뛰는 김민재와 샬케04로 이적한 황희찬 두 1996년생 동갑내기 태극전사의 독일 무대 맞대결이 동반 결장으로 무산됐습니다.

황희찬과 김민재는 6일(이하 한국시간) 독일 겔젠키르헨의 펠틴스 아레나에서 열린 샬케와 뮌헨의 2026-2027 분데스리가 2라운드에 출전하지 않았습니다.

잉글랜드 챔피언십(2부) 울버햄프턴 원더러스에서 뛰던 공격수 황희찬은 지난 2일 이적 마감 시한 직전 샬케로 임대됐고, 이후 샬케의 첫 경기가 이날 뮌헨전이었습니다.

그러나 한국 팬들이 기대한 '코리안 더비'는 열리지 못했습니다.

새 팀으로 이적한 황희찬은 아예 출전 명단에서 제외됐습니다.

올 시즌 공식전에 모두 선발 출전하던 센터백 김민재도 이날 경기에 나오지 않은 채 벤치만 지켰습니다.

샬케와 뮌헨은 0-0으로 승부를 가리지 못했습니다.

뮌헨은 공 점유율 83%를 기록하며 경기를 주도했습니다.

유효슈팅 5개(샬케 1개)를 날렸지만 하나도 골대 안으로 들어가지 않았습니다.

1승 1무의 뮌헨은 4위, 1무 1패를 기록한 샬케는 14위에 자리했습니다.
 
(사진=AP, 연합뉴스)
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