'이강인 골대 불운' 아틀레티코 마드리드, 빌바오에 0-3 시즌 첫 패

▲ 이강인

스페인 프로축구 아틀레티코 마드리드가 이강인의 골대 불운 속에 시즌 첫 패배를 당했습니다.아틀레티코는 6일(한국시간) 스페인 빌바오의 산마메스에서 열린 아틀레틱 클루브(빌바오)와의 2026-2027 라리가 4라운드 원정 경기에서 0-3으로 졌습니다.3경기 연속으로 선발 출전한 이강인의 오른발이 전반 2분 만에 번뜩였습니다.4-4-2 전열의 오른쪽 공격수로 나선 이강인은 골 지역 오른쪽에서 수비수와 몸싸움을 이겨낸 뒤 오른발 슈팅을 날렸으나 공은 왼쪽 골대에 맞고 나왔습니다.전반 23분에는 이강인의 전진 패스를 받은 알렉스 바에나의 슈팅이 골키퍼 정면으로 향해 이번에도 아틀레티코의 선제골로 연결되지는 못했습니다.가벼운 몸놀림에도 공격포인트를 올리지 못한 이강인은 팀이 0-2로 뒤지던 후반 14분 훌리안 알바레스와 교체됐습니다.이강인은 올 시즌 리그에서만 1골 1도움을 올렸습니다.아틀레티코는 후반전 시작과 함께 연속골을 내주며 무너졌습니다.후반 1분 만에 니코 윌리엄스의 헤더로 선제골을 뽑아낸 빌바오는 2분 뒤엔 역습 상황에서 이냐키 윌리엄스의 어시스트에 이은 로베르트 나바로의 왼발 슈팅으로 2-0을 만들었습니다.빌바오는 후반 45분 아틀레티코 수비수가 걷어낸 공을 오이안 산체트가 오른발 슈팅으로 마무리한 것이 골망을 흔들면서 대승에 마침표를 찍었습니다.시즌 첫 패배를 당한 아틀레티코는 승점 7(2승 1무 1패)로 7위에 자리했습니다.선두권과 격차는 2점입니다.(사진=게티이미지)