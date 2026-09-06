"2040년 65세 이상 노인 10명 중 1명은 치매"

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2040년이면 우리나라 65세 이상 노인 10명 중 1명 이상이 치매를 앓을 것이라는 전망이 나왔습니다.6일 보건복지부에 따르면 국가데이터처의 장래인구추계와 전국 치매역학조사 결과를 토대로 추산한 결과, 2040년 우리나라 65세 이상 노인의 치매 유병률은 10.34%로 예측됐습니다.치매 유병률은 2020년 9.17%에서 지난해 9.09%로 하락했으나 다시 높아져 2040년에는 10명 중 1명이 치매에 걸릴 것으로 보입니다.치매 유병률은 이후 더 상승해 2050년에는 11.81%(전체 1천891만명 중 223만명)를 기록할 전망입니다.치매 환자 증가와 함께 진료비도 늘어나는 추셉니다.국민건강보험 건강보험연구원에 따르면 40세 이상의 치매 진료비는 2012년(1조1천557억원)에 처음으로 1조원을 넘긴 뒤 2016년(2조890억원)과 2020년(3조415억원)에 각각 2조원, 3조원대로 올라섰습니다.2023년에는 3조3천372억원으로 늘어 10년 전인 2013년 대비 141.4%나 늘었습니다.진료비 증가는 고령의 여성에게서 더 두드러졌습니다.2023년 기준 남성의 치매 진료비는 80대가 3천779억원, 90세 이상이 1천8억원으로 고령층(80세 이상)이 전체의 52%를 차지했습니다.여성의 경우 80대가 1조3천41억원, 90세 이상이 6천839억원으로, 두 연령대가 전체의 82%나 됐습니다.가파른 고령화 때문에 진료비는 더 늘어날 전망입니다.건강보험연구원이 치매 발생과 사망 위험 예측 모형을 토대로 추계한 결과, 총진료비는 추계 모형별 시나리오에 따라 2030년에 최소 약 3조7천억원, 최고 4조4천억원에 이를 전망입니다.연구진은 "치매 유병자 수는 계속 증가해 2030년에는 2023년 대비 1.3∼1.5배가 될 것"이라며 "80세 이상 고령층이 전체 유병자의 절반 이상을 차지하고, 여성의 비중은 약 65% 수준으로 유지될 것으로 보인다"고 설명했습니다.