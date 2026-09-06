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모기 1주일 만에 2배로 급증…폭염 꺾이자 기승

정반석 기자
작성 2026.09.06 09:22 조회수
모기 1주일 만에 2배로 급증…폭염 꺾이자 기승
▲ 모기 방역

폭염이 한풀 꺾이고 아침·저녁으로 선선한 바람이 불기 시작하면서 여름 불청객인 '모기'의 활동이 다시 활발해지고 있습니다.

최근 모기 지수는 한 주 만에 거의 2배로 뛰어 올해 도입된 인공지능(AI) 기반 실시간 감시에서 처음으로 100개체를 넘어섰습니다.

6일 질병관리청의 올해 35주차 실시간 모기 감시 현황(8월 24∼29일)을 보면 국내 7개 권역에서 일일 모기발생 감시장비로 채집한 모기 지수는 100.9개체로 전 주(53.0개체) 대비 47.9개체 증가했습니다.

질병청은 올해 인공지능(AI) 기반 실시간 모기감시 장비(DMS)를 도입했는데 이 장비를 바탕으로 한 감시에서 모기 지수가 100개체를 넘은 것은 이번이 처음입니다.

실시간 모기 지수는 올해 28주차부터 32주차까지 40∼50개체 안팎을 오르내리다가 33주차에 99.5개체로 증가한 뒤 34주차에 다시 53.0개체로 떨어졌으나 한 주 만에 다시 급증했습니다.

35주차(8월 24∼29일) 일본뇌염 매개모기(작은빨간집모기) 지수도 평균 102개체로 전 주(68개체) 대비 늘었습니다.

다만, 이는 전년(228개체)보다는 낮은 수준입니다.

34주차(8월 17∼23일) 말라리아 매개모기(얼룩날개모기류) 지수는 평균 3.5개체로 전 주(3.6개체)와 비슷하고 전년(7.9개체)보다 낮았습니다.

모기는 주로 물웅덩이에 알을 낳고 서식하는데 일반적으로 25∼30도 안팎의 온도에서 활발하게 활동합니다.

기온과 습도의 영향을 크게 받기 때문에 한여름 폭염이 이어지면 활동이 위축됐다가 아침·저녁으로 선선한 바람이 불면 활동이 다시 활발해집니다.

올해도 8월 중순까지는 낮 기온이 40도에 육박하는 폭염이 계속되면서 모기가 잘 보이지 않았다가, 광복절 연휴부터 비가 내려 습도가 높아지고 아침 최저기온이 25도 밑으로 떨어지면서 모기가 다시 늘고 있는 것으로 보입니다.

모기는 일본뇌염이나 말라리아 등 여러 가지 감염병을 옮길 수 있기 때문에 보건당국은 감염병에 대한 주의가 필요하다고 당부했습니다.

모기가 활동하는 10월까지는 일몰 이후 야외 활동을 자제하고, 야간에 외출할 경우 밝은색 긴 옷과 품이 넓은 옷을 착용하되 노출된 피부에 모기 기피제를 뿌리는 게 좋습니다.

집에서는 실내 방충망을 정비하고 집 주변에는 모기가 서식하지 못하도록 고인 물을 없애는 것이 좋습니다.

(사진=연합뉴스)
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