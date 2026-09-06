"추석 차례상 비용 전통시장서 30만 원대…작년보다 소폭 상승"

▲ 서울의 한 전통시장을 찾은 시민들이 장을 보고 있다.

여름 폭염에 축산물 가격이 오르며 추석 차례상 물가도 상승했습니다.전문가격조사기관인 한국물가정보가 4인 가족 기준 전통시장 추석 차례상 비용을 조사한 결과, 총 30만 2,500원으로 전년 대비 3,500원(1.2%) 오른 것으로 나타났습니다.대형마트 장보기 비용은 39만 7,700원으로 한 해 전보다 6,350원(1.6%) 올랐습니다.전통시장 기준 차례상 비용은 2023년 30만 9천 원, 2024년 30만 2,500원을 기록, 지난해 29만 9천 원으로 낮아졌다가 올해 다시 올랐습니다.닭고기, 계란 가격 상승이 전체적인 추석 차례상 비용을 끌어올렸습니다.전통시장에서 닭고기 1.5㎏ 가격은 9천 원으로 전년 대비 12.5% 올랐습니다.계란 10알 가격은 3,500원으로 16.7% 상승했습니다.지난 여름 폭염이 사육 환경을 악화시키며 가격 상승에 영향을 미쳤습니다.수산물 중에서는 유가, 환율 상승 영향에 러시아산 동태포 가격이 1만 3천 원으로 한 해 전보다 30% 뛰었습니다.채소류 중에서 무 가격은 20%, 애호박은 33.3% 상승했습니다.반대로 사과, 배, 곶감, 대추, 햅쌀, 송편, 두부 가격은 변동이 없었습니다.배추 1포기 가격은 한 해 전보다 11.1% 내렸습니다.과일류는 추석을 앞두고 사과와 배 등 차례상에 주로 사용되는 햇과일의 출하가 점차 확대되는 추세로, 본격적인 수확 철에 접어들수록 공급 여건이 개선될 전망입니다.대형마트에서는 계란(20.1%), 돼지고기 앞다릿살(10.1%), 닭고기(7.6%), 다시마(6.3%) 러시아산 동태포(5.0%) 위주로 가격이 상승했습니다.정부는 추석 민생 안정을 위해 성수품 공급 확대와 할인 지원 대책을 내놨습니다.추석 성수품을 역대 최대 규모인 18만3천t 공급하고, 과일은 평시보다 3배 이상·계란은 2.4 배까지 공급을 확대하기로 했습니다.역대 최대인 1,030억원 규모의 정부 할인 지원을 통해 농축산물, 수산물을 할인합니다.이동훈 한국물가정보 팀장은 "올여름 폭염과 집중호우로 일부 농·축·수산물 가격이 올랐다"면서도 "최근 기온이 낮아지면서 농산물의 생육과 출하 여건이 점차 개선되고 있고, 햇상품 출하도 본격화될 것으로 예상된다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)