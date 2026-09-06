푸틴, 트럼프 특사 만나 "상황 녹록지 않아…모든 측면 논의"

▲ 크렘린궁에서 미국 대표단 맞이하는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령

블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 현지시간 5일 도널드 트럼프 미국 대통령의 특사 스티브 윗코프, 트럼프 대통령의 맏사위 재러드 쿠슈너를 만나 우크라이나 전쟁 종식 방안을 논의했습니다.타스 통신에 따르면 푸틴 대통령은 이날 오후 크렘린궁에서 윗코프 특사와 쿠슈너를 맞아 트럼프 대통령과 관련해 "그가 러시아 우크라이나 분쟁 해결에 기여하기 위한 노력을 멈추지 않고 있다"고 말했습니다.이어 "우리가 오늘 다뤄야 할 상황은 녹록지 않다"면서도 "우리의 견해를 알려줄 준비가 돼 있다"며 미국과 "모든 측면"에 대해 논의하겠다고 밝혔습니다.푸틴 대통령은 "중재의 수준, 중재자에 대한 신뢰가 매우 중요하다"며 미국 대표단을 향해 "여러분과 함께 일하는 것이 편안하며, 높이 신뢰한다"고 말했습니다.또 "모스크바 방문 후 키이우에 갈 계획으로 알고 있다"며 "앞으로 어떤 일이 있든지 이런 만남은 유익하다"고 덧붙였습니다.푸틴 대통령은 미국 대표단의 안전과 협상을 보장하겠다고 약속했습니다.그는 러시아가 이날부터 사흘간 키이우에 대한 공격을 멈추기로 했고, 우크라이나도 러시아에 대한 공격을 약 10분의 1 수준으로 줄였다면서도 "우크라이나가 사흘간 광범위하게 휴전하자고 요청한 것은 받아들이지 않았다"고 선을 그었습니다.윗코프 특사는 "초대에 감사하다"며 "트럼프 대통령이 푸틴 대통령에게 안부를 전해달라고 했다"고 말했습니다.또 "러시아가 3일간 휴전에 동의해 줘서 고맙다. 이 기간 우리가 안전하게 비행할 수 있게 됐다"고 밝혔습니다.2022년 1월 러시아에서 체포돼 4년 넘게 구금됐던 미 해병대원 출신 미국인 로버트 길먼이 지난달 풀려나 귀국한 데 대해서도 윗코프 특사는 감사를 표했고, 푸틴 대통령은 석방을 요청한 트럼프 대통령에게 고마워해야 한다며 공을 돌렸습니다.윗코프 특사가 러시아를 찾은 것은 이번이 8번째이며, 쿠슈너와 동행한 사례로는 3번째입니다.오는 6일 이들의 우크라이나 수도 키이우 방문은 전쟁 기간 중 처음입니다.타스는 푸틴 대통령과 미국 대표단의 만남에서 우크라이나 평화 프로세스의 여러 측면이 다뤄질 것이라고 내다봤습니다.(사진=AP, 연합뉴스)