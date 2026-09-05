미군 "미 군함 겨냥 미사일 발사 대응해 이란 유조선 3척 타격"

▲ 미군이 배포한 이란 유조선 타격 장면

미군 중부사령부는 현지시간 5일 미 군함 2척에 대한 이란의 탄도미사일 발사에 대응해 이란 유조선 3척을 타격했다고 밝혔습니다.중 중부사령부는 성명을 통해 "이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 해역 순찰 중이던 미 해군 군함 2척에 탄도미사일을 발사한 후 미군이 3척의 이란 원유 수송선을 타격했다"고 전했습니다.중부사령부는 이란 하르그섬 인근에 있던 유조선 다우니호와 자스크 지역 근처의 스타크1호를 무력화했다고 밝혔습니다.또 오만만에서 원유가 실려있지 않던 유조선 카일로호도 완전히 파괴했다고 덧붙였습니다.중부사령부는 승무원들에게 유조선을 버리라고 지시한 뒤 여러 차례 타격해 운항 불능 상태로 만들었다면서 해당 유조선들이 IRGC와 이란의 대리세력에 자금을 지원해 왔다고 밝혔습니다.브래드 쿠퍼 중부사령부 사령관은 "IRGC에 분명한 메시지를 전한다. 우리 선박 2척을 공격하면 3척을 타격하며 더 큰 경제적 대가를 부과한다는 것"이라며 필요하다면 이란의 원유 수송 선단을 파괴할 것이라고 강조했습니다.미군에 대한 공격을 감행하면 더 큰 규모로 보복하겠다는 방침을 중부사령관 명의로 천명한 것입니다.호르무즈 해협에서 미국과 이란의 군사적 대치 수위가 점점 높아질 수 있다는 우려를 낳는 대목입니다.중부사령부는 미 항공모함과 유도미사일 구축함이 이란의 공격을 성공적으로 회피했으며 미군 측 부상자는 없다고 설명했습니다.앞서 이란 매체들은 이날 이란의 최대 석유 수출기지인 하르그섬 인근에서 폭발음이 들렸다면서 미군이 이란의 유조선을 공격한 것이라고 보도했습니다.도널드 트럼프 미 행정부는 경제제재 강화로 대이란 전략을 선회했으나 지난달 30일 호르무즈 해협에서 이란의 기뢰 설치용 로켓발사대를 타격하면서 이란과 무력공방을 벌여왔습니다.(사진=미 중부사령부 엑스 게시 영상 캡처, 연합뉴스)