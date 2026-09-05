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"하르그섬 인근서 폭발음…미군이 이란 유조선 공격"

손기준 기자
작성 2026.09.05 20:53 조회수
"하르그섬 인근서 폭발음…미군이 이란 유조선 공격"
▲ 하르그섬

이란의 최대 석유 수출 기지인 하르그섬 인근에서 현지시간 5일 오전 폭발음이 들렸다고 이란 파르스통신이 보도했습니다.

파르스통신은 현지 시각으로 이날 오전 11시 4분 텔레그램에 "한 시간 전 하르그섬 인근 페르시아만에서 폭발음이 수 차례 들렸다"며 "상공이나 수면에서 연기나 불꽃은 관측되지 않았다"고 전했습니다.

이어 "현재까지 폭발음의 원인과 출처에 대한 공식적이고 정확한 정보는 발표되지 않았다"고 덧붙였습니다.

이란 이슬람혁명수비대(IRGC)에 연계된 타스님 통신은 폭음과 관련해 "이란의 소형 유조선이 섬에서 6해리 떨어진 해상에서 미군의 미사일 공격을 받았다"고 보도했습니다.

하르그섬 인근 정박지에 있던 유조선이 미군의 발사체 4기에 맞았으나, 현재까지 인명피해는 없으며 승조원들이 대피 중이라고 타스님은 전했습니다.

이날 혁명수비대는 이란 이스파한 지역의 핵시설이 미군과 이스라엘의 공격에 당했다는 "허위 보도와 주장"이 소셜미디어에 유포되고 있다며 피격 사실이 없다고 주장하기도 했습니다.

도널드 트럼프 미 대통령은 전날 트루스소셜에 하르그섬이 불타는 인공지능(AI) 제작 영상을 올리면서 "산산조각 나고 있다"고 주장했고 이란은 "웃기는 일"이라고 일축했습니다.
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