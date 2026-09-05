SSG 전의산, 역전 스리런으로 이틀 연속 홈런…두산 5연패 추락

▲ SSG 전의산이 3점홈런을 날렸다.

SSG 랜더스가 갈 길 바쁜 두산 베어스를 이틀 연속 제압했습니다.SSG는 5일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그에서 전의산의 홈런포를 앞세워 3대 2로 승리했습니다.2연승을 거둔 8위 SSG는 순위 상승을 노리게 되었지만 5위 두산은 5연패에 빠지며 가을야구 진출이 불안해졌습니다.승리의 주역은 전의산이었습니다.전날 연타석 아치를 그렸던 전의산은 이날도 결승 홈런을 쏘아 올리며 팀 승리를 견인했습니다.다승 1위인 최민석을 선발로 내세운 두산은 4회초 2루타를 치고 나간 김민석이 폭투를 틈타 홈을 밟아 선취점을 뽑았습니다.그러나 SSG는 공수 교대 뒤 한 방으로 전세를 뒤집었습니다.박성한이 중전안타, 기예르모 에레디아는 볼넷을 고른 뒤 전의산이 좌중간 펜스를 넘어가는 스리런 홈런을 터뜨려 단숨에 3대 1로 뒤집었습니다.6월초 상무에서 전역해 뒤늦게 합류한 전의산의 시즌 10호 홈런입니다.두산은 5회초 김민석의 적시타로 1점을 만회했지만 끝내 뒤집지는 못했습니다.SSG 선발 김민석은 6이닝 동안 삼진 5개를 뽑으며 4안타 3볼넷을 허용했으나 2실점으로 막아 승리투수가 됐습니다.두산 최민석은 6회까지 3안타만 맞았지만, 홈런 한 방으로 3실점 해 패전 투수가 됐습니다.한편 이날 은퇴식을 한 SSG 김성현 플레잉 코치는 은퇴 선수 특별 엔트리로 등록돼 1번 타자 1루수로 선발 출전했습니다.김 코치는 1회초 수비에서 양의지의 뜬 공을 직접 잡았고, 1회말 공격에선 선두 타자로 나와 최민석을 상대로 8구 접전 끝에 삼진으로 아웃된 뒤 2회초 수비에서 정준재와 교체됐습니다.(사진=SSG 랜더스 제공, 연합뉴스)