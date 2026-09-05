"배가 뒤집힐 것 같다" 신고…2명 끝내 사망

▲ 전복된 모터보트

인천 영종도 인근 해상에서 모터보트가 전복돼 9명이 구조됐으나, 이 중 2명이 끝내 숨졌습니다.인천해양경찰서에 따르면 오늘(5일) 아침 7시 17분쯤 인천시 영종구 을왕동 왕산마리나 인근 해상에서 1.6t 모터보트가 침수되고 있다는 신고가 접수됐습니다.당시 모터보트에 타고 있던 운항자는 "파도가 너무 세서 배가 뒤집힐 것 같다"라고 119에 신고했습니다.신고를 받은 해경은 경비함정 5척과 항공기를 사고 해역에 보내고, 인근 어선에도 구조 협조를 요청했습니다.모터보트는 신고 직후 전복됐으나 인근을 지나던 어선이 12분 만인 아침 7시 반쯤 승선원 9명을 모두 구조했습니다.이들 중 40대 남성 1명과 60대 남성 등 2명은 의식과 호흡이 없는 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌습니다.다른 승선원 7명은 건강에 별다른 지장이 없는 것으로 확인됐습니다.해경은 모터보트 전복 원인을 파도로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.(사진=인천해양경찰서 제공, 연합뉴스)