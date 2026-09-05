2027년 버추얼 태권도 세계선수권대회, 무주 태권도원서 개최

▲ 버추얼 태권도 경기 모습.

2027년 버추얼 태권도 세계선수권대회가 전북 무주 태권도원에서 열립니다.세계태권도연맹(WT)은 태권도진흥재단, 대한태권도협회, 무주군과 태권도원에서 '무주 태권도원 2027 세계태권도버추얼선수권대회' 개최도시 계약을 체결했습니다.이 대회는 내년 6월 개최될 예정입니다.이날 계약 체결식에는 조정원 WT 총재, 양진방 WT 부총재 겸 대한태권도협회장, 김중헌 태권도진흥재단 이사장 등이 참석했습니다.버추얼 태권도는 실제 신체 움직임에 가상현실(VR)과 모션 트래킹(동작 추적) 기술을 결합한 새로운 형태의 태권도 경기입니다.선수의 움직임을 실시간으로 가상 경기 환경에 구현해 상대와 겨루는 방식으로 진행됩니다.버추얼 태권도는 2023년 싱가포르에서 열린 올림픽 e스포츠 위크를 통해 국제무대에 처음 선보였습니다.이어 2024년 싱가포르에서 제1회 세계태권도버추얼선수권대회가 개최됐습니다.오는 10월 2일에는 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 태권도 경기의 정식 메달 종목 중 하나로 치러집니다.버추얼 태권도가 아시안게임은 물론 국제종합스포츠대회에서 정식 메달 종목으로 열리는 것은 이번이 처음입니다.올해 대회에서는 16명의 선수가 단일 토너먼트 방식으로 초대 챔피언 자리를 놓고 겨룹니다.조정원 총재는 "아시안게임을 시작으로 유러피언게임 등 주요 국제종합스포츠대회에서 버추얼 태권도를 정식종목으로 채택하기 위한 협의를 이어가고 있으며, 향후 세계대학경기대회를 비롯한 다양한 국제대회로 참여 무대를 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔습니다.2027년 무주 대회는 세계태권도버추얼선수권의 세 번째 대회가 될 예정입니다.한편, WT는 올해 말 개최할 두 번째 대회와 관련해서는 현재 다양한 방안을 검토 중이라고 전했습니다.(사진=세계태권도연맹 제공, 연합뉴스)