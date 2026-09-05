뉴욕 타임스퀘어에 "우리도 있다"…삼전 DX노조가 띄운 광고

▲ 삼전 DX노조가 뉴욕 타임스퀘어에 띄운 광고 화면

삼성전자의 완제품 사업을 맡고 있는 디바이스경험(DX) 부문 중심의 삼성전자 노동조합 동행(이하 동행노조)이 5일(현지시간) 미국 뉴욕 타임스퀘어 전광판에 인력 감축에 반대하는 광고를 게시했습니다.이날 0시부터 매시 35분마다 송출되는 15초 길이의 영상은 "GREAT PRODUCTS BEGIN WITH PEOPLE. 위대한 제품은 사람으로부터 시작됩니다. WE ARE STILL HERE. 우리도 아직 여기 있습니다"라는 메시지를 담았습니다.이에 대해 동행노조는 "회사가 AI 전환(AX)이라는 이름 아래 업무를 쪼개고 효율을 측정하며 필요한 인력을 계산하고 있다"며 "AX를 명분으로 사람을 줄이는 인력 효율화라면 멈춰야 한다"고 주장했습니다.또 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부가 임직원 10만여명의 노조 가입 여부를 담아 '블랙리스트'를 작성한 사건과 관련해 동행노조 조합원의 개인정보 유출 피해 여부도 확인해 달라고 요구했습니다.최근 동행노조는 삼성전자 노사가 합의한 임금협상 과정에서 DX 부문이 소외됐고 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문과의 보상 격차가 지나치다고 주장하고 있습니다.지난달 21일에는 DX 부문의 수익성 악화 원인이 경영 실패라면서 경영진과의 소통을 요구하는 집회를 열었습니다.오는 18일부터는 서울 용산구에 있는 이재용 삼성전자 회장 자택 인근에서 집회 및 1인 시위를 벌일 계획입니다.