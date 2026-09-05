[날씨] 일교차 큰 주말…남해안·제주 강풍 주의

낮 동안 맑은 하늘 아래 기온이 쑥 올랐습니다.



현재 서울 기온 28.6도 가리키고 있는데요.



다만 습도가 높지는 않아서 크게 덥게 느껴지지는 않았고요.



해가 점차 저물어가면 내일 아침 기온 서울 19도로 서늘하게 느껴질 수 있겠습니다.



늦은 시간까지 외출하신다면 옷차림에 신경 쓰셔야겠습니다.



동풍의 영향으로 강원 산지와 경북 북동 산지 경북 동해안에 5mm 미만, 제주 산간을 중심으로는 5에서 30mm의 비가 가끔씩 이어지겠습니다.



한편 오늘도 전국적으로 바람이 강하게 불고 있습니다.



강풍 특보가 발효 중인 남해안과 영남 해안 제주는 순간 풍속 초속 20m 이상의 태풍급 돌풍이 이어지겠고, 해상으로는 물결도 매우 높게 일겠습니다.



해안가 접근을 자제하셔야겠습니다.



내일 아침 기온은 춘천 17도로 서늘하겠고요.



낮 기온은 광주 29도까지 오르겠습니다.



당분간 내륙 지역은 쭉 맑은 날씨가 계속될 전망입니다.



(임은진 기상캐스터)