미국서 저탄소 강판 만드는 현대제철…정의선 "아틀라스에 적용"

▲ HPLS 기공식서 환영사하는 정의선 현대차그룹 회장

이미지 확대하기

현대제철이 미국 최초 전기로 기반 자동차 강판 전문 제철소 건설에 착수한 가운데, 향후 이곳에서 생산되는 강판이 휴머노이드 로봇 '아틀라스' 등 현대차그룹의 다양한 제품에 활용될 전망입니다.정의선 현대차그룹 회장은 4일(현지시간) 미 루이지애나주 어센션 패리시 도널드슨빌에서 열린 '현대제철-포스코 루이지애나 전기로 제철소'(HPLS) 기공식에서 '이곳에서 생산되는 철강이 아틀라스에 적용될 수 있느냐'는 취재진의 질문에 "당연히 적용해야 한다고 생각한다"고 말했습니다.정 회장은 "앞으로 저희가 더 열심히 해서 스페이스X 등 로켓에도 철강을 공급할 수 있으면 좋겠다"고 덧붙였습니다.현대제철은 도널드슨빌에 연간 자동차용 180만t(톤), 일반용 90만t 등 총 270만t의 열연·냉연·도금 강판을 생산하는 HPLS를 짓습니다.투자 비용은 58억 달러(약 8조 원)이며 2029년 양산을 목표로 합니다.HPLS는 철광석과 천연가스를 활용해 제강 원료인 직접환원철(DRI)을 생산하고, 이를 고급 철스크랩 등과 함께 전기로에서 녹여 최종 제품까지 생산하는 일관 제철솝니다.이 같은 방식으로 쇳물을 만들면 현대제철 당진제철소의 고로 쇳물 대비 탄소 발생량을 약 70% 줄일 수 있다는 것이 현대제철의 설명입니다.현대제철은 HPLS를 가동해 미국의 철강제품 관세로 인한 부담을 줄이는 동시에 저탄소 철강 제품을 기반으로 북미 시장 접근성을 높인다는 방침입니다.지난해 3월 미 백악관에서 제철소 건설을 비롯한 200억 달러대 대미투자 계획을 발표했던 정 회장은 이날 HPLS가 본격적인 첫발을 내디딘 데 대해 "주 정부와 모두가 합심해 도와줘서 정상적인 트랙으로 가고 있다"고 평가했습니다.정 회장은 연 2천만t의 철강을 수입하는 미국이 HPLS를 통해 고부가가치 특수강과 저탄소강을 조달할 수 있게 되는 점을 언급하며 "양쪽(미국과 현대차그룹)에 좋은 면이 있어 시너지를 낼 수 있을 것으로 생각한다"고 말했습니다.호세 무뇨스 현대차 사장도 취재진과 만나 "미국에서 생산하는 우리 차에 HPLS 철강을 사용하고 싶다"며 "모든 차종에, 가능한 한 많은 차종에 적용할 계획이다. 앨라배마와 조지아에 있는 미국 공장에서 사용하는 철강을 최대한 현지화하고 싶다"고 했습니다.무뇨스 사장은 HPLS의 철강이 미국 현지에서 생산된다는 점과 탄소 저감 제품이라는 점을 강조하면서 "다른 완성차 업체들도 (HPLS 철강에) 관심을 가지고 있고, 그들에게도 철강을 생산해 공급할 수 있을 것"이라며 "실제로 일부 업체와 논의를 진행하고 있다"고 전했습니다.(사진=현대차그룹 제공, 연합뉴스)