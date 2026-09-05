[날씨] 맑고 선선한 초가을 날씨…일교차 유의

주말인 오늘(5일) 맑고 선선한 초가을 날씨에 활동하기 수월하겠습니다.



오늘 서울의 아침 기온 19.1도로 볼에 닿는 공기가 확연히 선선했는데요.



다만 낮 동안에는 맑은 하늘에 기온이 쑥 오르겠습니다.



습도가 높지는 않아서 체감하는 더위는 높지 않겠지만, 햇볕을 잘 가려줄 수 있는 양산이나 모자 챙겨서 외출하셔야겠습니다.



동풍의 영향으로 강원 산지와 경북 북동 산지, 경북 동해안은 5mm 미만, 제주 산간을 중심으로는 최대 30mm의 비가 가끔씩 이어지겠습니다.



오늘도 전국적으로 바람이 매우 강해 안전사고 주의하셔야겠습니다.



특히 강풍특보가 발효 중인 남해안과 영남 해안, 제주를 중심으로는 최대 순간 풍속 초속 20m 이상의 태풍급 돌풍이 이어지겠고 해상으로는 물결도 매우 높게 일어 해안가 접근 자제해 주셔야겠습니다.



낮 기온은 대구 27도로 어제보다 조금 낮겠습니다.



당분간 계속해서 동해안과 제주는 비가 이어질 전망입니다.



(임은진 기상캐스터)