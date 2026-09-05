뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

애틀랜타 김하성, 필라델피아전 2타수 무안타

하성룡 기자
작성 2026.09.05 10:59 조회수
애틀랜타 김하성, 필라델피아전 2타수 무안타
▲ 수비하는 김하성

최근 회복세를 보였던 애틀랜타 브레이브스의 내야수 김하성이 다시 무안타 침묵했습니다.

김하성은 미국 펜실베이니아주 필라델피아 시티즌스 뱅크 파크에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 필라델피아 필리스와 방문 경기에 9번 타자 유격수로 선발 출전해 2타수 무안타 1타점을 기록했습니다.

시즌 타율은 0.120에서 0.117로 떨어졌습니다.

그는 지난달 27일 로스앤젤레스 다저스전에서 끝내기 적시타를 쳤고, 이달 2일 워싱턴 내셔널스전에서 시즌 첫 3안타, 3일 워싱턴전에서 시즌 첫 장타를 날리는 등 활약을 펼쳤습니다.

그러나 이날은 아쉬움을 남겼습니다.

김하성은 1대 0으로 앞선 2회초 원아웃 1, 3루에서 필라델피아 좌완 특급 투수 크리스토페르 산체스를 상대로 유격수 땅볼을 쳐 타점을 올렸습니다.

4회 투아웃 1루에서는 산체스의 6구째 낮은 슬라이더를 공략했다가 3루 땅볼로 아웃됐습니다.

이후 7회 공격 때 대타로 교체돼 경기를 마무리했습니다.

애틀랜타는 5대 2로 승리했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
하성룡 기자 사진
하성룡 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지