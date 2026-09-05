테니스 알카라스·사발렌카, 나란히 US오픈 16강

▲ 3회전 당시 카를로스 알카라스

테니스 남녀 단식 디펜딩 챔피언 카를로스 알카라스와 아리나 사발렌카가 나란히 2026 US오픈 16강에 진출했습니다.알카라스는 미국 뉴욕의 플러싱 메도스에서 열린 대회 6일째 남자 단식 3회전에서 중국의 우이빙을 2시간 19분 만에 3대 0으로 완파했습니다.지난해 US오픈과 올해 호주오픈을 연달아 제패한 알카라스는 대회 2연패이자 통산 세 번째 우승을 노리는 그는 16강에서 토미 폴(미국)과 맞붙습니다.알카라스는 경기 후 "어려운 순간에도 공격적이면서 영리하게 경기했다"며 "더 잘할 수 있었지만 전체적으로 오늘 경기력이 자랑스럽고 매우 만족스럽다"고 말했습니다.여자 단식에선 세계 랭킹 1위 사발렌카가 우즈베키스탄의 카밀라 라키모바를 2대 0으로 꺾었습니다.사발렌카는 서브 에이스를 10개나 올리는 등 압도적인 경기를 펼쳤습니다.2012∼2014년 세리나 윌리엄스(미국) 이후 처음으로 US오픈 여자 단식 3연패에 도전하는 사발렌카는 16강에서 테일러 타운센드를 상대합니다.(사진=AP, 연합뉴스)