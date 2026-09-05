트럼프, 6개월 넘긴 이란전에 "별거 아닌 사소한 일…충돌일 뿐"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 4일 이란의 지하 핵시설이 있는 것으로 의심되는 '곡괭이산'을 조만간 공격할 가능성이 있다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 행정명령 서명식에서 기자들의 질문에 "이란은 핵무기를 갖지 못할 것"이라며 "우리는 곧 곡괭이산을 타격할 수도 있다. 만약 그곳에서 뭔가 진행되고 있다면"이라고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이란과의 전쟁에 대해 우리는 "군사적 충돌로 부른다"며 "그건 우리에게 별것 아닌 사소한 일"이라고 말했습니다.트럼프 대통령의 발언은 JD 밴스 부통령이 전날 "이것을 전쟁으로 부르지 않겠다"며 현재 상황을 '전쟁'으로 규정하는 데 선을 그은 것과 같은 맥락입니다.트럼프 대통령은 "나는 이것을 간헐적 (군사 충돌)이라고 말하겠다. 우리는 간헐적으로 (이란을) 공격한다"며 "우리는 지금 싸우고 있는 게 아니다. 전투가 없다"고 강조했습니다.또 "(호르무즈 해협에) 기뢰는 전혀 없다"며 "그들(이란)에게 기뢰가 일부 있었지만, 우리는 소해함으로 그것들을 모두 제거했다"고 주장했습니다.트럼프 대통령은 '장기 파병과 미군 18명 사망이 별것 아닌가'라고 따져 물은 기자를 향해 "우리가 베트남에 얼마나 오래 있었나. 우리는 지금 (이란에서) 5개월째"라며 설전을 벌였습니다.그의 발언과 달리 이란 전쟁은 현재 6개월을 넘겼습니다.트럼프 대통령은 "우리가 5개월 동안 뭘 했는지 아나. 그들은 핵무기를 갖지 못하게 될 것이다. 그게 우리가 한 일"이라고 강조했습니다.트럼프 대통령은 미 우주군의 감시를 통해 "곡괭이산에서 움직이는 모든 사람을 알고 있다. 이란 전역에서 움직이는 모든 사람을 알고 있다"며 "뭐든 틀어지면 우린 그들을 강하게 타격한다"고 말했습니다.한편, 트럼프 대통령은 자신의 특사인 스티브 윗코프와 맏사위 재러드 쿠슈너가 우크라이나와 러시아에 새로운 평화 합의안을 제시할 예정이라고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이 제안에 러시아가 요구하는 우크라이나의 영토 이양이 포함되느냐는 질문에 "아니다"라며 "우리는 평화를 위한 구상을 갖고 있다"고 답했습니다.트럼프 대통령은 "뭔가를 성사할 수 있을지 알아보기 위해 그들을 그곳으로 보냈다"며 "우리가 해낼 가능성이 꽤 있을 수도 있다"고 기대했습니다.트럼프 대통령은 지난달 26일에도 존 랫클리프 미 중앙정보국(CIA) 국장이 극비리에 모스크바를 방문한 것과 관련해 "이제 뭔가 (전쟁 종식에서) 성과가 나올 수 있다"고 언급한 바 있습니다.외신 보도에 따르면 윗코프와 쿠슈너는 오는 5일 러시아 수도 모스크바를 방문한 뒤 6일 우크라이나 수도 키이우로 향할 예정입니다.트럼프 대통령은 독일에서 사보타주(파괴공작)로 의심되는 사건이 발생한 것과 관련, 러시아가 북대서양조약기구(NATO·나토) 영토를 공격한 것 아니냐는 지적에 "나는 푸틴이 그렇게 하지 않을 것으로 생각한다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 "나는 그와 대화한다. 나는 그를 아주 잘 안다"며 "푸틴은 나토 영토를 공격하려고 하지 않는다"고 덧붙였습니다.일각에선 랫클리프 국장의 방러 배경이 러시아에 유럽의 나토 회원국들을 공격하지 말라는 '경고성'이었다는 관측이 제기되고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)