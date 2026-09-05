뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

피겨 허지유, 주니어 그랑프리 12위…러시아 제프카 우승

하성룡 기자
작성 2026.09.05 10:00 조회수
피겨 허지유, 주니어 그랑프리 12위…러시아 제프카 우승
▲ 피겨 스케이팅 허지유

피겨스케이팅 여자 싱글 유망주 허지유가 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 주니어 그랑프리 3차 대회에서 12위를 기록했습니다.

허지유는 태국 방콕에서 열린 대회 프리스케이팅에서 97.24점을 기록했습니다.

그는 쇼트프로그램 점수 63.92점을 합한 최종 총점 161.16점으로 대회를 마쳤습니다.

쇼트프로그램에서 6위에 올랐던 허지유는 이날 수행한 6개의 점프 과제 중 5개 점프에서 감점 요소를 받으며 순위가 떨어졌습니다.

1차 대회 우승자인 러시아 출신 개인중립선수 소피아 제프카는 총점 205.73점으로 시즌 두 번째 우승을 달성했습니다.

이번 우승으로 오는 12월 중국 충칭에서 열리는 주니어 그랑프리 파이널 출전도 확정했습니다.

주니어 그랑프리 파이널은 올 시즌 7차례 주니어 그랑프리에서 종목별 상위 성적을 거둔 6명의 선수가 출전하는 최종 대회입니다.

선수들은 최대 두 차례 주니어 그랑프리에 출전할 수 있으며, 각 대회 순위에 따라 부여되는 포인트를 합산해 파이널 진출자를 가립니다.

이번 대회 준우승은 일본의 스미카 가나자와, 3위는 캐나다 교포 리아 조가 차지했습니다.

(사진=ISU 소셜미디어 캡처, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
하성룡 기자 사진
하성룡 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지