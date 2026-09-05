올여름 안 보이더니…선선해지자 '가을 모기' 몰려온다

<앵커>



요즘 날씨는 선선해졌는데, 모기는 오히려 늘었다고 느끼시는 분들 많으실 겁니다. 기후변화로 가을 기온이 높아진 데다, 이번 여름 기록적인 폭염과 장마도 영향을 준 것인데, 다음 주부터 그 숫자가 더 늘어날 가능성도 거론됩니다.



한성희 기자입니다.



<기자>



서울에 사흘 연속 비가 내리다 멎은 지난 2일, 도심 모기 발생 감시 장비에 포집된 모기 수거 작업이 이뤄집니다.



[강효정/삼육대 환경생태연구소 연구원 : (여기 지금 모기가 날아다니는 게 보이네요?) 네, 그렇습니다. 지금 보면 거의 노란 색깔 같은 경우에는 아마도 빨간집모기류일 것 같아요.]



10분 남짓한 시간에도 여기저기 모기가 달라붙습니다.



[여기 두 마리 붙었어요.]



채집 모기는 연구실로 옮겨져 분석됩니다.



[강효정/삼육대 환경생태연구소 연구원 : 집모기류입니다. 실내에서 많이 볼 수 있는 종들이거든요.]



어제(4일) 하루 서울의 55곳 장비에서 포집된 모기는 1곳 당 평균 51마리가 넘었습니다.



일주일 전보다 1.5배 늘어난 것입니다.



변온동물인 모기는 기온이 25도 안팎일 때 산란이나 활동이 가장 왕성해지는데, 기후변화 등으로 가을 기온이 높아지다 보니 갈수록 가을 모기가 많아지는 추세입니다.



지난 2015년에는 8월에 모기가 압도적으로 많았지만, 2018년부터는 9월 모기가 8월 모기를 역전했습니다.



특히 올해는 폭염과 가뭄으로 웅덩이가 말라 8월 초 모기 산란이 줄었다가, 8월 중순 이후 강수량이 늘면서 산란도 증가했습니다.



곳곳에 빗물이 고여 모기의 산란처가 만들어졌기 때문입니다.



비가 온 뒤 이렇게 만들어진 물 웅덩이에 모기가 알을 까면 2주 뒤 성충으로 성장한 모기가 나와 개체 수가 늘게 되는 것입니다.



이른바 '2차 장마'가 이번 주에 끝난 만큼 모기 개체 수는 더 증가할 가능성이 있습니다.



[강효정/삼육대 환경생태연구소 연구원 : (예년에도) 폭염이 꺾여 기온이 조금 낮아지면서 모기가 조금씩 증가하는 추세를 보였는데요. (올해는) 아마 모기가 9월 중후반 되면은 증가할 걸로 생각이 듭니다.]



집 주변 고인 물을 주기적으로 없애 유충이 자랄 환경을 차단하는 것만으로도 모기 개체를 줄이는 데 도움이 됩니다.



(영상취재 : 윤 형, 영상편집 : 김윤성)