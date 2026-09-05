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금융노조 총파업…"금융 세계 8위 서울 두고 이전?"

민경호 기자
작성 2026.09.05 07:15 조회수
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<앵커>

금융노조가 금융 공공기관의 지방 이전에 반대하며 총파업을 벌였습니다. 세계적 경쟁력을 갖춘 서울을 두고 지방 이전을 추진하면 우수인재 유출 등 부작용이 생길 수 있다면서, 정부의 일방적인 밀어붙이기라고 주장했습니다.

민경호 기자입니다.

<기자>

[파업, 파업, 총파업, 투쟁!]

금융노조가 정부의 금융 공공기관 지방 이전 방침을 규탄하며 어제(4일) 하루 총파업을 벌였습니다.

이전 대상으로 꼽히는 산업은행과 수출입은행, IBK 기업은행 등 3대 국책은행 노조를 중심으로 3만 명이 모였습니다.

이들은 세계적으로 경쟁력 있는 서울을 두고 지방으로 이전하는 게 어떤 효과가 있는지 검증부터 해야 한다고 주장했습니다.

오히려 지방 이전은 우수 인재 유출 등 부작용을 불러올 수 있다며, 정부가 노동자들과 아무런 상의 없이 일방 추진하고 있다고 비판했습니다.

[윤석구/금융노조 위원장 : 거래하는 모든 관계자들이 대부분이 서울에서 일하고 있는데, 논의를 지방에서 하고 정책금융을 지방에서 실행한다는 것이 대체 어떤 의미입니까?]

금융감독원 노조도 "금융위원회와 금감원이 지방으로 이전할 경우 금융산업 경쟁력 약화가 불 보듯 뻔한 일"이라며 임직원 1천700여 명이 서명한 탄원서를 어제 청와대에 제출했습니다.

그제 정부의 중앙행정기관 이전 발표 때, 금융위는 일단 포함되지 않았지만 올해 안에 발표 대상에 오를 가능성이 커 관련 금융 기관들의 반발 움직임은 거세질 것으로 보입니다.

지방 이전 반대와 함께 주 4.5일제 도입, 임금 6% 인상 등도 함께 요구 중인 금융노조는 교섭 결과에 따라 추가 파업에 나설 수 있다는 입장입니다.

(영상취재 : 김흥기·이찬수, 영상편집 : 이홍명)
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