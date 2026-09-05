뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"터널에 수백 명 갇혀"…진흙더미 쌓이고 흙탕물 잠겨

김민표 기자
작성 2026.09.05 07:05 조회수
PIP 닫기
<앵커>

네팔 대홍수 현장에는 여전히 수백 명이 수력 발전소 터널 안에 갇힌 것으로 추정됩니다. 추가 생존자를 찾기 위해 흙을 손으로 파내고, 좁은 공간을 기어가는 등 구조대원들의 사투가 이어지고 있습니다.

보도에 김민표 기자입니다.

<기자>

기적을 만든 구조대원들은 수력발전소 터널 상부에 만든 진입로로 들어간 뒤 갇힌 생존자들에게 기어가듯 접근해야 했습니다.

원래 입구로 진입이 가능한 다른 발전소 터널도 거의 꼭대기까지 진흙더미가 쌓인 데다 흙탕물에 잠긴 상태입니다.

따라서 구조작업은 드론으로 내부를 미리 탐색한 뒤 공간이 있을 만한 곳을 찾는 식으로 진행되고 있습니다.

일부는 보트를 타고 접근할 만큼 공간이 있지만, 구조대원이 몸을 굽히고 직접 삽이나 손으로 흙을 파내야 하는 곳도 있습니다.

[중국 파견 구조대 : 급히 새로운 계획을 세웠습니다. 터널 막힌 곳 뒤에 물이 깊은 깊은 곳이 있어서 대원들이 노를 저었고, 부표도 사용했습니다.]

한국이 건설하던 발전소 터널에서 대홍수 첫날 살아 나온 네팔인 직원은 참혹했던 상황을 전했습니다.

[단 바하두르 타망/네팔인 직원 : 떠다니는 잔해를 붙잡아서 머리를 물 위로 유지할 수 있었습니다. 죽을 것만 같았습니다.]

네팔 당국은 이번 홍수로 피해 본 12개의 수력발전소 터널에 아직도 수백 명이 갇힌 것으로 보고 있습니다.

트리슐리 강을 따라 들어선 수력발전소들은 지하터널로 물을 끌어들여 발전 시설로 전기를 만든 뒤 하류로 이어진 터널로 물을 흘려보내는 구조인데, 이 지하공간 휴식시설이나 터널 내 에어포켓, 즉 공기층이 있는 공간에 대피했다면 추가 생존자가 나올 수 있습니다.

[시시르 카날/네팔 외무장관 : 터널들 깊은 곳에는 공기주머니가 존재할 수 있고, 터널들이 설계된 걸 보면, 위로 올라가는 형태입니다.]

사망 실종자가 6천300명을 넘은 상황.

네팔 당국은 수력발전소 터널에 생존자가 더 있을 것으로 보고 구조 역량을 집중하고 있습니다.

(영상편집 : 이승열)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
김민표 기자 사진
김민표 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지