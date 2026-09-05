부산 예인선 침몰 나흘째…기상 악화에 수중 수색 중단

<앵커>



부산 앞바다에서 발생한 예인선 전복 사고로 실종된 선원 6명을 찾기 위한 수색이 나흘째 접어들었습니다. 거센 파도와 강한 바람이 이어지면서, 사고 해역 일대 기상상황이 가장 큰 변수가 되고 있습니다.



보도에 홍승연 기자입니다.



<기자>



높은 파도가 수색 선박을 연신 덮치고, 배는 거센 물결에 크게 흔들립니다.



해경이 어제(4일) 오전 공개한 사고 해역 수색 영상입니다.



해경은 실종된 선원 6명을 찾기 위해 사고 해역을 중심으로 광범위한 수색을 이어가고 있지만 거센 풍랑에 어려움을 겪고 있습니다.



부산 앞바다에 8일까지 풍랑주의보가 내려지면서 헬기 수색이 중단됐고, 해상 수색도 대형 선박을 중심으로 전환됐습니다.



사고 어선은 수심 87m 해저에 가라앉아있는데요.



풍랑주의보가 이어지면서 무인잠수정을 비롯한 수중 수색도 중단된 상태입니다.



해경은 오늘도 수색을 이어갈 계획이지만 사고 해역에 최대 초속 20m의 바람과 4m에 달하는 높은 파도가 치고 있어 기상상황이 최대 변수가 될 전망입니다.



[우종무/부산해양경찰서 수색구조계장 : 아무래도 수색을 좀 더 세밀하게 하려면 소형 함정들까지 동원해서 많은 함정들이 투입되는 게 좋긴 합니다. 다만 현재 가용한 세력들은 모두 지금 동원해서 대형 함정 위주로….]



사고 원인을 밝히기 위한 수사도 진행되고 있습니다.



해경은 예인과정에서 홋줄과 관련된 문제로 예인선이 전복됐을 가능성에 무게를 두고 있습니다.



사고 당시 CCTV 영상에는 예인선들이 방향을 트는 과정에서 사고 예인선인 테인에스캐쳐호가 뒤집히는 모습이 담겼습니다.



해경은 이 과정에서 선박이 홋줄에 걸렸거나 홋줄의 강한 반동으로 균형을 잃었을 가능성 등을 살펴보고 있습니다.



해경은 선사 관계자를 조사하는 한편 선박자동식별장치와 항해기록저장장치등을 분석해 정확한 전복 원인을 규명할 방침입니다.



(영상취재 : 정경문, 영상편집 : 이홍명)