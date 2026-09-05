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트럼프 "이란 '곡괭이산' 곧 공격할 수도 있다"

제희원 기자
작성 2026.09.05 04:43 조회수
트럼프 "이란 '곡괭이산' 곧 공격할 수도 있다"
▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 4일 이란의 지하 핵시설이 있는 것으로 의심되는 '곡괭이산'을 공격할 가능성이 있다고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 행정명령 서명식에서 기자들의 질문에 "이란은 핵무기를 갖지 못할 것"이라며 "우리는 곧 곡괭이산(Pickaxe)을 타격할 수도 있다. 만약 그곳에서 뭔가 진행되고 있다면"이라고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 이란과의 전쟁에 대해 우리는 "군사적 충돌로 부른다"며 "그건 우리에게 별것 아닌 일(small potatoes)"이라고 말했습니다.

트럼프 대통령은 "나는 이것을 간헐적 (군사 충돌)이라고 말하겠다. 우리는 간헐적으로 (이란을) 공격한다"며 "우리는 지금 싸우고 있는 게 아니다. 전투가 없다"고 강조했습니다.

또 "(호르무즈 해협에) 기뢰는 전혀 없다"며 "그들(이란)에게 기뢰가 일부 있었지만, 우리는 소해함으로 그것들을 모두 제거했다"고 주장했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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