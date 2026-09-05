트럼프 "연준 금리인하 안 하면 미국이 적자 보는 나라와 무역 중단"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 4일 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리를 인하하지 않으면 미국이 적자를 보는 국가들과 무역을 중단하겠다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 "대단한 고용지표가 방금 발표됐다"고 반색한 뒤 미국의 신용이 강해졌으니 금리를 내려야 한다고 촉구했습니다.트럼프 대통령은 "금리를 내리지 않으면 우리가 적자를 보고 있는 국가들과 무역을 중단할 것"이라면서 "연방대법원은 어리석고 값비싼 관세 판결에서 '대통령이 그렇게 할 절대적 권한이 있다'고 강력히 인정했다"고 주장했습니다.그러면서 "이는 관세보다 나을 것!"이라고 강조했습니다.트럼프 대통령은 "대단한 신임 지도자가 있는 연준 이사회는 현명해져야 한다"며 "변화를 위해 애국자가 돼라. 높은 금리는 미국을 아주 불공정한 불이익에 노출시키고 나는 이런 일이 발생하게 놔두지 않을 것"이라고 덧붙였습니다.연준이 9월 15∼16일 연방공개시장위원회(FOMC)에서 금리를 인하하지 않으면 미국과의 무역에서 흑자를 보고 있는 국가들과 교역을 끊겠다는 상상 밖의 카드까지 거론하며 미국 경제를 보호하겠다는 뜻으로 해석됩니다.트럼프 대통령은 미국이 무역적자를 보는 국가를 구체적으로 거론하지는 않았습니다.