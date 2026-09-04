'지난주 우승자' 신다인, OK저축은행 읏맨 오픈 첫날 공동 선두

▲ 아이언샷 날리는 신다인

지난주 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 KG 레이디스 오픈 우승자인 신다인이 이번 주 OK저축은행 읏맨 오픈 첫날 공동 선두에 오르며 상승세를 이어갔습니다.신다인은 경기도 포천시 아도니스 컨트리클럽에서 열린 대회 1라운드에서 버디 5개, 보기 1개로 4언더파를 쳐 이예원, 양효진과 함께 공동 선두에 이름을 올렸습니다.지난해 KG 레이디스 오픈에서 데뷔 첫 승을 거뒀고 올해 대회에서 2년 연속 우승과 함께 통산 두 번째 우승을 달성한 신다인은 2주 연속 우승과 통산 3승에 도전할 수 있는 발판을 마련했습니다.정규 투어 통산 10승의 이예원과 신인 양효진이 나란히 4언더파로 신다인과 공동 선두로 출발했습니다.프로 전향을 앞둔 아마추어 기대주 오수민이 첫날 3언더파를 쳐 고지우, 한지원과 함께 공동 4위에 올랐고, 올 시즌 3승을 거둬 다승과 상금, 대상 포인트, 평균타수 등 주요 부문에서 서교림(4승)에 이어 2위를 달리는 김민솔은 2언더파 공동 7위에 자리했습니다.서교림은 손목 통증으로 이번 대회에 출전하지 않았습니다.총상금 10억 원, 우승 상금 1억 8천만 원이 걸린 이번 대회는 오는 일요일(6일)까지 3라운드로 열립니다.(사진=KLPGA 투어 제공, 연합뉴스)