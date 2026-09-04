뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"경기장에서 보여주겠다"는 모레노…'깜짝 발탁'할까?

이정찬 기자
작성 2026.09.04 21:09 조회수
PIP 닫기
<앵커>

위기의 한국 축구대표팀을 이끌게 된 모레노 신임 사령탑이 출사표를 밝혔습니다. "오랫동안 한국 축구를 켜봤다면서"경기장에서 보여주겠다"고 약속했는데요. '깜짝 발탁' 가능성도 엿보입니다.

이정찬 기자가 취재했습니다.

<기자>

공개 채용을 거쳐 지난 1일, 축구대표팀 사령탑에 선임된 로베르토 모레노 감독은 자신의 홈페이지에 취임 소감과 포부를 밝혔습니다.

"한국 대표팀을 맡게 돼 영광스럽고, 책임감을 느낀다"면서 "결과를 장담하지는 않겠지만, 노력과 정직, 존중을 약속하며 경기장에서 보여주겠다"고 강조했습니다.

또 "오랫동안 한국 축구를 알고 있었고, 존중해왔다"고도했는데, 선임 과정을 주도하며 지난주 스페인 현지에서 모레노 감독을 만나고 돌아온 현영민 전력강화위원장도 이 부분을 높게 평가했습니다.

[현영민/대한축구협회 전력강화위원장 : 현재 대표팀의 스쿼드를 포지션별로 많은 정보들을 가지고 계시고, K리그 선수들도 언급을 하면서 '김천 상무'팀이라는 특수성도 알고 계신 부분이 저희에겐 굉장히 신선함으로 다가왔고.]

모레노 감독이 K리그에 대한 관심을 직접 드러내면서 '깜짝 발탁' 가능성도 어느 때보다 높게 점쳐지고 있습니다.

특히 이번 A매치 기간이 아시안게임 기간과 겹치며 이기혁과 엄지성, 양현준, 배준호 등 일부 월드컵 멤버의 합류가 불발된 상황에서, 서울의 선두 질주를 이끄는 정승원과 전북 이승우 등 한동안 대표팀에서 멀어졌던 K리거들이 다시 태극마크를 달 수 있을지 관심입니다.

계약과 동시에 선수 선발 작업에 착수한 모레노 감독은 비자 문제가 해결되는 대로 입국해 오는 14일 이른바 '모레노 1기'를 발표할 예정입니다.

(영상편집 : 이재성, 디자인 : 강윤정, 영상출처 : 유튜브 KFA TV)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
이정찬 기자 사진
이정찬 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지